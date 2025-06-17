Hasan Hüseyin Bademoğlu: Engellilere Umut Oluyor

Engelli Bireylerin Yanında: Hasan Hüseyin Bademoğlu

Gaziantep'te yaşayan Hasan Hüseyin Bademoğlu, kas hastalığı nedeniyle bedensel engelli kalmasına rağmen, kendisi gibi engellilere umut olmayı başardı. 45 yaşındaki Bademoğlu, 20 arkadaşıyla birlikte Dünya Engelsiz Kahramanlar Derneğini kurarak, 8 yıldır engelli bireylerin sorunlarıyla yakından ilgileniyor.

Hastalığın Zorlukları ve Umut Dolu Bir Başlangıç

24 yıl önce, Limb Girdle Musküler Distrofi (LGMD) hastası olduğunu öğrenen Bademoğlu, hastalığı yüzünden zorlu bir süreçten geçti. İlk dönemlerinde sosyal hayattan uzaklaşmak zorunda kalan Bademoğlu, iki yıl boyunca yatağa bağımlı yaşadı. Ancak bir komşusunun yardımıyla temin edilen akülü sandalyeyle hayata yeniden tutunmayı başardı.

Dernek Kuruluşu ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Bademoğlu, derneğin kuruluşunu ve amaçlarını şu sözlerle açıkladı: "2017 yılında 20 arkadaşımla derneği kurduk. Dernek olarak arkadaşlarımızla sosyal sorumluluk projeleri ve araç dağıtımları yapıyoruz. Engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözülmesi için çalışıyoruz." Bademoğlu, başkanlığını üstlendiği derneğin tüzüğünü ise dikkatle oluşturduklarını belirtti. "Başkanların engelli bireylerden olması gerektiğine inanıyoruz; çünkü bizi en iyi bizden olan anlar.”

Engelli Bireylerin Günlük Yaşamı ve Zorlukları

Bademoğlu, dernekte yaklaşık 200 üyesi bulunduğunu ve zamanlarının büyük bölümünü boccia sporuna ayırdıklarını belirtti. Engelli bireylerin günlük hayatında karşılaştıkları ön yargılar ve zorluklar hakkında da önemli çağrılarda bulunan Bademoğlu, “Bazı yerlerde ön yargıyla karşılaşıyoruz. Alışveriş yaparken engelli girişi olmayan kapılara takılıyoruz ve engelli rampası olmadan mücadele etmek zorunda kalıyoruz.” diyerek, topluma farkındalık çağrısında bulundu.

Hasan Hüseyin Bademoğlu’nun hikayesi, azim ve dayanışmanın bir örneği olarak dikkat çekiyor. Engelli bireyleri desteklemek ve haklarını savunmak için yaptığı çalışmalar, birçok kişi için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Gaziantep'te yaşayan bedensel engelli Hasan Hüseyin Bademoğlu, kurucu başkanı olduğu dernekte 8 yıldır kendisiyle aynı kaderi paylaşanların yardımına koşuyor.

Gaziantep'te yaşayan bedensel engelli Hasan Hüseyin Bademoğlu, kurucu başkanı olduğu dernekte 8 yıldır kendisiyle aynı kaderi paylaşanların yardımına koşuyor.