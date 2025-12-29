DOLAR
Hasköy'de Besicilerin Zorlu Kışı: Karla Mücadele ve Yemleme Mesaisi

Muş Hasköy'de kar yağışı köy yollarını kapattı; besiciler samanı temizleyip hayvanları kar üzerinde yemleyerek zorlu kış mesaisine başladı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 09:25
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 09:25
Hasköy'de Besicilerin Zorlu Kışı: Karla Mücadele ve Yemleme Mesaisi

Hasköy'de besicilerin zorlu mesaisi başladı

Muş'un Hasköy ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, birçok köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte besiciler zorlu bir mesaiye başladı ve hayvanlarını yiyecek bulabilmeleri için seferber oldu.

Karla mücadele ve yemleme çalışmaları

Besiciler, karla kaplanan alanlarda hayvanları için samanlıkların üzerini küreklerle temizleyerek yemleme yaptı. İlçede kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi aştığı bildirildi. Kar ve soğuk hava etkisini sürdürürken vatandaşlar ev ve ahırlara ulaşımı, kendi imkânlarıyla açtıkları patika yollarla sağlıyor.

Hayvanlarını dışarıda yemlemek zorunda kaldıklarını belirten hayvan sahibi Rafet Tayboğa şunları söyledi: "Bu sene kar geç geldi. Bu da bizim için bereket oldu. Sabah kalktık, samanın karla kapanan üstünü açtık ve hayvanlara yem verdik. İnşallah bereketli olur. Zaten iki ay sonra yaz gelecek, hayvanları merada otlatacağız. Geçen yıl samanımız artmıştı, babam kalan samanı başkalarına dağıtmıştı. Bu yıl da muhtemelen artar ve yine dağıtırız".

Hayvancılığın kendileri için baba mesleği olduğunu vurgulayan Seyit Han Tayboğa ise, karın bu yıl geç gelmesinin onlara avantaj sağladığını belirterek, zorlu kış şartlarına rağmen üretime devam ettiklerini ifade etti.

Kış ayları boyunca besiciler, hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için kar üzerinde yemleme yapmaya devam edeceklerini belirtti.

