Hasköy'de Çocuklar El Yapımı Patenlerle Karın Tadını Çıkardı

Muş’un Hasköy ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından çocuklar, poşet, naylon, kızak ve kendi el emekleriyle yaptıkları el yapımı demir patenlerle yokuşlu köy yollarını adeta kayak pistine çevirdi.

Dağdibi köyünde çekilen renkli görüntülerde çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Kırsal alandaki eğlence, karın çocuklar için fırsata dönüştüğünü gösterdi.

Zaman zaman yolların kar temizleme ekipleri tarafından açılması nedeniyle üzüldüklerini belirten çocuklar, buna rağmen fırsat buldukça farklı alanlarda kayarak eğlenceyi sürdürüyor.

Çocukların Anlattıkları

Miraç Menteş paten yapımından ve kar tatillerinden söz ederek, Her kar tatilinde buraya geliyoruz. Kar tatillerini çok seviyoruz. Bazen patenlerimizi okula da götürüp orada kayıyoruz. Demir patenlerimizi kendimiz yapıyoruz. Biz buna paten demiyoruz, 'guşen' diyoruz ifadelerini kullandı.

Alperen Coşkun ise tatilde köye geldiğini belirterek, Okul zamanı da okulda kayıyoruz. Çok eğlenceli. El yapımı demir patenler yaptık. Bazen yollar kardan temizlenince üzülüyoruz ama başka bir yerde kendimize kayacak alan buluyoruz. Burası Muş, yolları yokuşlu, her zaman kayacak yer bulabiliyoruz dedi.

Özgür Ayaz Uslu da her kışı kayarak değerlendirdiklerini ifade ederek, Okullar tatil olduğunda buraya geliyoruz. Kar tatillerini çok seviyoruz. El yapımı patenlerimiz var. Yapımını dedemden öğrendim, abim yaptı, sonra bana kaldı. Arkadaşlarımızla sürekli kayıyoruz şeklinde konuştu.

Çocukların yaratıcılığı ve dayanışması, kırsal kesimdeki kış eğlencesinin en çarpıcı örneklerinden birini oluşturuyor.

HASKÖY’DE ÇOCUKLAR KARIN KEYFİNİ KAYARAK ÇIKARDI