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Hastanelerde yüksek maaşla çalışma fırsatı! KPSS 50 puanı olana başvurular açıldı

Üniversite bünyesine yeni personel alımı yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.06.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 19:00
Hastanelerde yüksek maaşla çalışma fırsatı! KPSS 50 puanı olana başvurular açıldı

Düşük KPSS puanıyla personel alımları başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DEVLET ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMLARI

İş arayan adaylar internet üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Akdeniz Üniversitesi tarafından yapılan son duyurulara göre üniversite bünyesine çok sayıda personel alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların genel olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, 2022 KPSS puanının en az 50 olması, emeklilik ya da yaşlılık maaşı alınmaması ve KHK ile kamu görevinden çıkarılmaması şartlarını taşımaları gerekiyor. Başvurular 26 Haziran tarihinde bitecek ve Akdeniz Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastane Müdürlüğü bünyesine şahsen giderek yapılabilecek. Alım yapılacak kadrolar için belirlenen eğitim şartları şu şekilde olacak;

akdeniz üniversitesi personel alımı

43 Hemşire alımı için lise Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.

1 Biolog alımı için Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Bölümlerinin birinden Lisans mezunu olmak.

1 Biolog alımı için Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Bölümlerinin birinden Lisans mezunu olmak.

1 Sağlık Fizikçisi alımı için Fizik, Fizik Mühendisliği veya Nükleer Enerji Mühendisliği lisans bölümünden mezun olmak ve Sağlık Fiziği veya Radyoterapi Fiziği alanında yüksek lisans yapmış olmak.

1 Diğer Sağlık Personeli “Perfüzyonist” alımı için Perfüzyon Bölümü Lisans mezunu olmak.

1 Sağlık Teknikeri “İlk Ve Acil Yardım” alımı için Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım Önlisans Programlarının birinden mezun olmak.

1 Sağlık Teknikeri “İlk Ve Acil Yardım” alımı için Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım Önlisans Programlarının birinden mezun olmak.

1 Sağlık Teknikeri “Ameliyathane” alımı için Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi Önlisans Programlarının birinden mezun olmak.

2 Sağlık Teknikeri “Diyaliz” alımı için Diyaliz Önlisans Programından mezun olmak.

4 Sağlık Teknikeri “Tıbbi Görüntüleme” alımı için Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri Önlisans Programlarının birinden mezun olmak.

3 Sağlık Teknikeri “Tıbbi Laboratuvar” alımı için Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programlarının birinden mezun olmak.

1 Sağlık Teknikeri “Tıbbi Laboratuvar” alımı için Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programlarının birinden mezun olmak.

3 Sağlık Teknikeri “Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik” alımı için Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans Programından mezun olmak.

1 Laborant alımı için Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programından mezun olmak.

1 Laborant alımı için liselerin Laboratuvar Programından mezun olmak.

2 Büro Personeli alımı için İşletme, İktisat, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Kamu Yönetimi, Sağlık Yönetimi Bölümleri Lisans mezunu olmak.

1 Destek Personeli “Erkek” alımı için lise mezunu olmak.

1 Destek Personeli “Şoför” alımı için lise mezunu olmak, Geçerlilik süresi dolmamış C ve D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, eski sürücü belgesi olarak E sınıfı”

2 Tekniker “Yapı Tesisatı Teknolojisi” alımı için Yapı Tesisat Teknolojisi Önlisans Programlarının birinden mezun olmak.

1 Teknisyen “İnşaat Teknolojisi” alımı için liselerin İnşaat Altyapı, İnşaat Üstyapı, Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım Dallarının birinden mezun olmak.

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