Hatay'da 1200 Öğrenciye Tescilli Kömbenin Yapımı Öğretildi

Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hatay Gastronomi Evi, düzenlediği proje ile iki ayda 1200 öğrenciye tescilli lezzet kömbenin yapımını öğretme başarısını gösterdi.

Proje kapsamında, haftanın belirli günlerinde çeşitli okullardan gruplar halinde gelen öğrenciler, Hatay Gastronomi Evi’nde uzman şefler eşliğinde kömbe hazırladı. Son olarak Kuzeytepe Atatürk İlkokulu öğrencileri atölyede eğitim aldı.

Hatay Gastronomi Evi Direktörü İpek Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni okul dönemine kadar projeye ara verdiklerini belirtti. Öğrencilere yönelik yeni dönem kayıtlarına başladıklarını ifade eden Aslan, “Çok fazla talep var. Burada öğretmen, idareci ve öğrencilerin Hatay'ın kültürüne sahip çıkmaları bizler için mutluluk verici. Çünkü asıl sürdürülebilirlik nesilden nesile aktarmaktır. Bu kültürü burada küçük kuşaklara aktarabiliyorsak ne mutlu bizlere.” diye konuştu.

Aslan, kentin yöresel lezzetlerinin tanıtılması için verdiği destekten dolayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’e teşekkür etti.

Kuzeytepe Atatürk İlkokulu öğrencilerinden 8 yaşındaki Eslem Çiçek, kömbe yapmayı öğrendiği için mutluluğunu dile getirdi. Diğer bir öğrenci Güney Ateş ise atölyede hem eğlenceli zaman geçirdiklerini hem de kömbe yapımını öğrenmenin keyfini yaşadıklarını belirtti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hatay Gastronomi Evi tarafından başlatılan proje kapsamında iki ayda 1200 öğrenciye tescilli lezzet kömbenin yapımı öğretildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hatay Gastronomi Evi tarafından başlatılan proje kapsamında iki ayda 1200 öğrenciye tescilli lezzet kömbenin yapımı öğretildi.