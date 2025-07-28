Hatay'da 1500 Ortaokul Öğrencisi 'Cami Buluşması'nda Bir Araya Geldi

Hatay'da Ortaokul Öğrencileri 'Cami Buluşması'nda Buluştu

Hatay'da ortaokul öğrencileri, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Temsilciliğinin yaz okulu etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği 'cami buluşması' programında bir araya geldi.

Etkinlikte 1500 Öğrenci Bir Araya Geldi

Mustafa Kemal Üniversitesi Hacı Mehmet Alkan Camisi'nde gerçekleştirilen programda, 15 ilçeden 1500 ortaokul öğrencisi katıldı. Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayarak ilahilerin okunmasıyla devam etti. Öğrencilere ayrıca sinevizyon gösterimi yapıldı.

Namaz ve İkramlar

Etkinlikte öğrenciler, İl Müftüsü Mevlüt Topçu ile birlikte namaz kıldı. Program sonunda, öğrencilere dondurma, bisküvi ve meyve suyu ikram edildi.

Müftü Topçu'dan Açıklama

Mevlüt Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin çocuk sesleriyle dolup taştığını belirterek, "İmanlı ve ahlaklı nesillerin yetiştirilmesi çok kıymetli. Bugün burada yavrularımızla birlikte olmak bizim için mutluluk kaynağıdır. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

TÜGVA'dan Açıklamalar

TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet Emin Sağanak ise yaz okulu etkinlikleri çerçevesinde 1500 öğrenciyi camide buluşturmanın sevincini yaşadıklarını, çocukların etkinlikler sayesinde dolu dolu bir yaz geçirdiğini ifade etti.

Hatay'da ortaokul öğrencileri, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Temsilciliğinin yaz okulu etkinlikleri kapsamında düzenlediği "cami buluşması" programına katıldı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hacı Mehmet Alkan Camisi'ndeki programda, 15 ilçeden 1500 ortaokul öğrencisi bir araya geldi.

Hatay'da ortaokul öğrencileri, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Temsilciliğinin yaz okulu etkinlikleri kapsamında düzenlediği "cami buluşması" programına katıldı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hacı Mehmet Alkan Camisi'ndeki programda, 15 ilçeden 1500 ortaokul öğrencisi bir araya geldi.