DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.801.549,93 -0,37%

Hatay'da 23.'sü Düzenlenen Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali Başladı

Hatay'ın Yayladağı'nda 23.'sü düzenlenen Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kortej, çelenk sunumu ve yarışmalarla başladı; ilk gün İlyas Yalçıntaş konseriyle sona erecek.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 19:51
Hatay'da 23.'sü Düzenlenen Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali Başladı

Hatay'da 23.'sü Düzenlenen Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali Başladı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl 23.'sü düzenlenen Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali resmen başladı. Etkinlik, ilçede gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle start aldı.

Açılış Töreni ve Anma

Kortej yürüyüşünün ardından kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, topluca saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Açılış töreni, festivalin geleneksel atmosferini yansıtan anlara sahne oldu.

Yarışmalar ve Ödüller

Festival programında yer alan tütün dizme, fotoğraf, koşu yarışması, satranç ve futbol turnuvası gibi etkinliklerde dereceye giren sporcu ve katılımcılara ödülleri takdim edildi. Yarışmalar, hem rekabet hem de yerel kültürün tanıtımı açısından dikkat çekti.

Katılımcılar ve Konuklar

Etkinliğe Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Yayladağı Cumhuriyet Başsavcısı Zuhal Albakır, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın İlk Günü

Festivalin ilk günü, akşam saatlerinde gerçekleşecek konserle sona erecek. İlk günün kapanış konserinde sahne alacak isim İlyas Yalçıntaş olarak duyuruldu.

Yayladağı'ndaki festival, hem bölge kültürünü yaşatmayı hem de sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan kapsamlı etkinliklerle devam edecek.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl 23.'sü düzenlenen Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba...

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl 23.'sü düzenlenen Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali başladı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl 23.'sü düzenlenen Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba...

İLGİLİ HABERLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı
2
Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları
3
Filistinli Çocuklar, Ankara'da Tiyatro Şenliğinde Barış Mesajı Aldı
4
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Büyüleyici Üflemeli Çalgılar Konseri
5
TSK Orduevi en az ilkokul mezunu işçi alımı İçin ilan yayımladı! Detaylar ve başvuru şartları
6
Mermerleri ayna gibi yapacak temizlik tüyosu! Görenler ışıltısına kapılacak
7
Tarak geçmeyen saçlara son: 3 dakikada sertleşen saçları açıyor

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar