Hatay'da 23.'sü Düzenlenen Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali Başladı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl 23.'sü düzenlenen Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali resmen başladı. Etkinlik, ilçede gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle start aldı.

Açılış Töreni ve Anma

Kortej yürüyüşünün ardından kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, topluca saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Açılış töreni, festivalin geleneksel atmosferini yansıtan anlara sahne oldu.

Yarışmalar ve Ödüller

Festival programında yer alan tütün dizme, fotoğraf, koşu yarışması, satranç ve futbol turnuvası gibi etkinliklerde dereceye giren sporcu ve katılımcılara ödülleri takdim edildi. Yarışmalar, hem rekabet hem de yerel kültürün tanıtımı açısından dikkat çekti.

Katılımcılar ve Konuklar

Etkinliğe Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Yayladağı Cumhuriyet Başsavcısı Zuhal Albakır, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın İlk Günü

Festivalin ilk günü, akşam saatlerinde gerçekleşecek konserle sona erecek. İlk günün kapanış konserinde sahne alacak isim İlyas Yalçıntaş olarak duyuruldu.

Yayladağı'ndaki festival, hem bölge kültürünü yaşatmayı hem de sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan kapsamlı etkinliklerle devam edecek.

