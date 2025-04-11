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Hatay'da Büyüleyici 'Avrupa'dan Türküler' Konseri

Hatay'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte 'Avrupa'dan Türküler' konseri büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 22:27
Hatay'da Büyüleyici 'Avrupa'dan Türküler' Konseri

Hatay'da 'Avrupa'dan Türküler' Konseri Gerçekleşti

Hatay, Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor etkinlikleri kapsamında 'Avrupa'dan Türküler' konserine ev sahipliği yaptı. Bu anlamlı etkinlik, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte Sahne Alan Sanatçılar

Konserde, Burgi Bilgili, Burcu Hancı, Erhan Uslu ve Dilan Dereli gibi yetenekli sanatçılar performans sergiledi. Hataylı müzikseverler, sanatçıların seslendirdiği şarkılara ve türkülere büyük bir coşkuyla eşlik etti.

Konsere olan yoğun ilgi, Hatay'ın kültürel zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Müzikseverler, bu güzel etkinlikte bir araya gelerek unutulmaz bir gece yaşadı.

Hatay'da, Büyükşehir Belediyesince organize edilen Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor etkinlikleri...

Hatay'da, Büyükşehir Belediyesince organize edilen Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor etkinlikleri kapsamında "Avrupa'dan Türküler" konseri verildi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'ndaki konserde Burak Bilgili, Burcu Hancı, Erhan Uslu ve Dilan Dereli sahne aldı.

Hatay'da, Büyükşehir Belediyesince organize edilen Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor etkinlikleri...

Hatay'da, Büyükşehir Belediyesince organize edilen Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor etkinlikleri kapsamında "Avrupa'dan Türküler" konseri verildi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'ndaki konserde Burak Bilgili, Burcu Hancı, Erhan Uslu ve Dilan Dereli sahne aldı.

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