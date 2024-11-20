Hatay'da Dünya Çocuk Hakları Günü Coşkuyla Kutlandı

Hatay'da Dünya Çocuk Hakları Günü Coşkusu

Hatay'da çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi. Valilik koordinesinde gerçekleştirilen etkinlik, merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki halı sahada yapıldı.

Etkinlik Detayları

Etkinliğe katılan 150 çocuk, halat çekme oyunu oynarken yüz boyama ve el sanatları etkinliklerinden de faydalandı. Ayrıca, çocuklar için hazırlanan animasyon gösterisi etkinliğe renk kattı.

Programda yer alan Vali Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı da çocuklarla bir aradaydı. Çocukların keyifli anlar geçirdiği etkinlik, Hatay'ın önemli bir sosyal buluşmasına ev sahipliği yaptı.

İskenderun'da da Etkinlikler Düzenlendi

İskenderun ilçesinde ise çocuklar, havaya balon bırakarak etkinliği kutladılar. Etkinlikte, çocuklara pamuk şeker ikram edildi. Bu iki farklı etkinlik, çocukların mutluluğunu artırarak, toplumda çocuk haklarının önemini bir kez daha hatırlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Hatay'da çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi. Valilik koordinasyonunda merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki halı sahada düzenlenen programa 150 çocuk katıldı.

Hatay'da çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi. Valilik koordinasyonunda merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki halı sahada düzenlenen programa 150 çocuk katıldı.