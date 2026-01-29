Hatay Depremi: Askere Verilen Montu 3 Yıldır Saklayan Beliz

Hatay depreminde askere verilen montu 3 yıldır saklayan Beliz

Hatay merkezli yıkımda annesini ve ağabeyini enkazdan çıkaran askerin verdiği parkayı özenle saklayan 19 yaşındaki Beliz Aydın, emaneti sahibine geri ulaştırmak için bekliyor.

Enkazdaki kurtarma anı ve kayıplar

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay en çok etkilenen illerden biri oldu; binlerce bina yıkılırken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde depreme yakalanan Beliz'in annesi Betül Günyaşar, enkazdan çıkarılıp hastaneye kaldırıldıktan sonra vefat etti. Beliz'in ağabeyi Abdurrahman Aydın ise iki bacağı ampute edilerek hayatta kaldı.

13. saatteki kurtarma ve emanet parka

Depremin 13. saatinde annesi ve ağabeyini enkazdan çıkaran rütbeli bir asker, Beliz'in çok üşüdüğünü görünce montunu ona vererek yetkililere "senden geri alacağım" demiş. Beliz, o günden beri askerin parkasını saklıyor: "Bu mont, abim ve annemi enkaz altından çıkartan askerin montuydu. Mont, depremin ilk gününden itibaren bende duruyor. Montu her giydiğimde o günleri hatırlıyorum."

Hastanede bekleyiş ve emanetin teslim edilme arzusu

Beliz'in yakın çevresinden Çilem Artan anlatıyor: "Beliz benim en yakın arkadaşımın kızı. Annesi 6 Şubat depremlerinde vefat etti. Oğlu Abdurrahman, annesini kurtarmak için ayaklarını kaybetti. Hayatta Abdurrahman ve Beliz tek başına kaldılar."

Çilem, askerin emaneti olan montu geri vermek için Beliz'in hastanede saatlerce beklediğini aktarıyor: "6 Şubat sabahı bir rütbeli komutanımız, Beliz üşümesin diye kızımıza parkasını veriyor ve sonra senden geri alacağım diyor. Beliz annesini kaybettiğinde ve abisini kurtardıklarında hastanede bekliyordu. Montu geri vermek için saatlerce bekliyor ama asker geri gelmiyor."

Çilem, Beliz'in güçlü ve kararlı bir genç olduğunu, Gaziantep'te üniversiteye başladığını belirtiyor: "Beliz; çok akıllı, güçlü ve iradeli bir kız. Gaziantep'te üniversite okuyor. Okula başladı ve bu bizim için gurur verici bir durumdu. Annesi de bunu istiyordu."

Beliz, askere teslim edip teşekkür etmek istediği montla ilgili duygularını dile getiriyor: "Montu bana veren askeri tekrardan görmek isterim, emanetini vermek isterdim. Giydiğimde o anlara geri gittim ve kötü hissettim."

Yakınları, Beliz ve Abdurrahman'ın yanında olmaya devam edeceklerini, genç kızın gelecek hedeflerine ulaşması için destek olacaklarını vurguluyor.

