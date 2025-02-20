Hataylı Polat Ailesine Yeni Evleri Teslim Edildi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası evleri yıkılan Hataylı Polat ailesine yeni evleri teslim edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fadıma Polat ve Halil Polat çiftinin mutluluğunun yüzlerde yaratılan heyecanın en güzel örneği olduğunu belirtti.

Depremin Yaraları Sarılıyor

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Hatay'ın Hassa ilçesinde tamamlanan 3 bin 878 konuttan 2 bin 222'si hak sahiplerine teslim edilirken, Polat ailesinin evi de TOKİ tarafından yapıldı.

Yeni Bir Başlangıç

Bedensel engelli 3 çocuk sahibi olan Fadıma ve Halil Polat çifti, uzun bir süreden sonra yeni evlerinde huzur bulmanın mutluluğunu yaşıyor. Daha önce çadırda ve konteynerde zor günler geçiren aile, şimdi doğal gazlı bir evde ramazan ayını bekliyor.

Fadıma Polat: "Cennete girdik"

Fadıma Polat, deprem gecesini "Kıyametin bir örneğiydi" sözleriyle tanımlarken, evi ve anahtarını alır almaz yaşadığı duyguları şu şekilde ifade etti: "Ağlamaya başladım. O kadar mutluydum ki, oradakilere 'Hemen taşınabilir miyiz?' diye sordum. Hemen yarın temizleyip oturabileceğimizi söyledi. Burada çok huzurluyum; cennete girmiş gibi hissettim."

Bu Ramazan Başka Olacak

Yeni evlerinde bu yılki ramazan heyecanını paylaşan Polat, "Kızım, 'Anne ramazanı iple çekiyorum' diyor. Bu sene evimizde daha tatlı bir oruç tutacağız. Çocuklarımın sıcak yataklarından kalkmadan yemeklerini hazırlayabileceğim için mutluyum," dedi.

Teşekkür Mesajı

Polat ailesi adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Murat Kurum'a teşekkür eden Fadıma Polat, "Devlet elinden gelenin fazlasını yaptı. Dışarıda yağmur yağıyor ama biz burada sıcak yuvamızda oturuyoruz. Bakanımdan Allah binlerce kez razı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'dan Paylaşım

Bakan Kurum, Polat ailesinin yeni evine kavuşmasını sosyal medya hesabından paylaştı ve "Fadıma ablamızın mutluluğunu görüp heyecanlanmamak olur mu? Bu mutluluğu tüm yüzlerde görmek için bize ne durmak var ne de yorulmak" şeklinde duygularını ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan Hataylı Polat ailesine yeni evleri teslim edildi. Fadıma Polat, açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan Hataylı Polat ailesine yeni evleri teslim edildi. Fadıma Polat, açıklamalarda bulundu.