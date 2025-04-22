Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu'ndan Urla'da 23 Nisan Konseri

Urla'da 23 Nisan Coşkusu

İzmir'in Urla ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu unutulmaz bir konser verdi. Konser, Urla Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Duygu Dolu Anlar

Yüzbaşı Mehmet Artunç yönetimindeki bando, marşlar ve sevilen şarkılardan oluşan canlı bir repertuvarla izleyicileri selamladı. Küçük yaşta olan ilkokul ve ortaokul öğrencileri, ellerindeki Türk bayraklarıyla bandoya coşkuyla eşlik ederken, bayramın neşesi her yerde hissedildi. Öğrencilerin marşlara alkışla tempo tutması, velilerin de bu özel anları cep telefonlarıyla kaydetmeleri etkinliğe damga vurdu.

Minik Müzisyenlerden Alkış Toplayan Anlar

Etkinlik sırasında Yüzbaşı Artunç, orkestranın yönetimini kısa bir süreliğine bir anaokulu öğrencisine devretti. Minik müzisyen, bandoyu yönettiği anlarda izleyicilerden büyük alkış aldı.

Kaymakam Gözlet'ten Teşekkür

Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, öğrencilerle bir araya gelip, “Çocuklarımız çok mutlular, bandoya teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet bir tane, hepimizin bu değerlere sahip çıkması, en çok da gençlere bu değerleri öğretmek ve onlarla beraber yaşamak en kıymetlisi,” sözleriyle mutluluğunu ifade etti.

Heyecan Dolu Anlar

Öğrenciler, ilk kez askeri bando konseri izlediklerini ve bu özel deneyimi yaşadıkları için heyecan içinde olduklarını dile getirdi.

Katılımcılar Birleşti

Etkinliğe; İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çevik, öğretmenler ve veliler de katıldı. Programın sonunda bando ve katılımcılar, İstiklal Marşı'nı birlikte seslendirdi.

Gelecek Etkinlikler

İzmir’de askeri bandolar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yarın saat 11.00'de Narlıdere Demokrasi Meydanı’nda, ardından 24 Nisan tarihinde Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda saat 11.00'de, aynı gün saat 13.45'te ise Seferihisar Ulamış İlkokulu’nda konser verecek.

İzmir'in Urla ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu konser verdi. Bando, ilk ve orta okul öğrencilerinin ellerinde bayraklarla doldurduğu Urla Kent Meydanındaki konserde marşlar ve sevilen şarkılardan oluşan bir repertuvar seslendirdi.

İzmir'in Urla ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu konser verdi. Bando, ilk ve orta okul öğrencilerinin ellerinde bayraklarla doldurduğu Urla Kent Meydanındaki konserde marşlar ve sevilen şarkılardan oluşan bir repertuvar seslendirdi.