Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı! Başvurular bugün başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Merkezi Finans ve İhale Birimi, yeni bir seçme ve kabul sınavı tebliği yayımlandı. Tebiğde; Uzman Personel ile Destek Personeli pozisyonları için giriş sınavı; Diğer uzman kadro pozisyonları için ise seçme sınavının yapılacağı bildirildi. Aşağıda bu sürecin ayrıntılarını bulabilirsiniz. Tüm personel alım gereksinimleri giriş sınavları yoluyla sağlanır..

Giriş sınavı ile personel alımı;

Kamuda işe alınan personele uygulanacak bir testtir. Bu kapsamda almayı düşündükleri 1 adet Uzman Personel ile 2 adet Destek Personelin çalışma alanlarına göre dağılımları şu şekilde olacaktır:

Grup 1: Uzman personel (fakültelerin elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, fiziki mühendislik, elektronik ve haberleşme mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, mühendislik yazılım mühendisliği, bilgi sistemleri mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği alanlarında dört yıllık diplomaya sahip olduğunu veya sahip olduğunu belgeleyin) Son 3 yıl içerisinde bilişim teknolojileri alanında çalışmış olmanız (Matematik veya İstatistik alanlarından birinden mezun olmanız şartıyla).

Grup 2: Destek personeli (fakültelerden 4 yıllık bilişim ve eğitim teknolojisi mezunları).

657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilmiş olan genel şartları taşımalı, sınav tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmalı ve İngilizce (YDS)'den en az 80 puan almış olmalıdır. 1. Grup için en az 80 KPSS 2022 veya 2023, 2. Grup için KPSS 60 puan şartı bulunmaktadır.





Sınavla personel alımına ilişkin tüm şartlar

Bu sınav, çalıştığı kurumdan ücretsiz izne ayrılan veya geçici vekil olarak çalıştırılacak memurlara yönelik bir sınavdır. Uzman kadro (Elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, fiziki mühendislik, elektronik ve haberleşme mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım teknolojisi, sistem mühendisliği bilgi sistemleri, kontrol ve otomasyon mühendisliği ve matematik alanlarında dört yıllık eğitim veren veya bölümlerin birinden mezun olan fakülteler)

657 sayılı Kamu İşleri Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, genel bütçe kapsamında kamu idaresi idarelerinde, özel bütçeli yönetim kurumlarında ve sosyal güvenlik kurumlarında (başvuru süresi tamamlandıktan sonra) görevlendirilen personel çalıştırılabilir. Ücretsiz izinden ya da kuruluşundan geçici görevlendirmeden yararlanabilecek, YDS'den de en az 80 puan şartı aranıyor.

Memur alımı süreci nasıl gerçekleşecek?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na memur alımı başvuruları ve işe alım işlemleri online olarak başlatıldı. Adaylar, 18 Nisan 2024'e kadar kamuya açık işe alım sitesi Kariyer Kapısı'ndan başvuru yapabilecek.