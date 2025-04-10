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HBV İletişim Fakültesi'nde 'Medyanın Sınırlarını Kim Belirler?' Semineri Düzenlendi

HBV İletişim Fakültesi'nde gerçekleştirilen seminer, medyanın sınırlarını ve sosyal medyanın etki alanlarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 17:40
HBV İletişim Fakültesi'nde 'Medyanın Sınırlarını Kim Belirler?' Semineri Düzenlendi

Medyanın Sınırlarını Kim Belirler?

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (HBV) İletişim Fakültesi İletişim Topluluğu Kulübü, "Medyanın Sınırlarını Kim Belirler?" başlıklı bir seminer düzenledi. Etkinlik, üniversitenin Turkuvaz Salonu'nda gerçekleştirildi ve medya okur yazarlığı üzerine önemli bilgiler paylaşıldı.

RTÜK'ten Feyza Gizligider Katıldı

Seminere konuşmacı olarak katılan RTÜK Strateji Geliştirme Daire Başkanı Feyza Gizligider, medya okur yazarlığı eğitimi vererek öğrencilere medyanın kodları, sosyal medyanın dili ve yönlendirme teknikleri üzerinde durdu.

Gizligider, seminerdeki konu başlıklarının temelde sosyal medyanın yönlendirmeleri ve etkileri üzerine yoğunlaştığını belirtti. Ayrıca HBV İletişim Fakültesi öğrencilerinin iletişim alanında yüksek bilinç ve farkındalık seviyesine sahip olduğunu vurgulayarak, "Onlar iletişimciler, bu nedenle biz onlardan daha üst düzey bir farkındalık bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Geleceğin İçerik Üreticileri

Gizligider, gelecekte içerik üreticisi olma yolunda ilerleyen öğrencilerin medyanın dilini iyi bir şekilde kavrayarak, toplum üzerindeki etkilerini anlayan medya okuryazarları olarak yetişeceklerini dile getirdi. Katılımcıların, haberler ve içerikler karşısında daha bilinçli hareket edip bunları akıl süzgecinden geçireceklerine dikkat çekti.

Medya Stratejileri ve Algı Yönetimi

Seminerde, kitleleri yönlendirmede kullanılan hipodermik iğne kuramı, suskunluk sarmalı ve yankı odası gibi teorilerin yanı sıra sosyal medya üzerinden algı oluşturma teknikleri de ele alındı. Gizligider, medya okuryazarlığı farkındalığı ile bireylerin medyanın mesajlarını nasıl değerlendirecekleri hakkında öğrencilerle sohbet ettiklerini ifade etti.

nkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (HBV) İletişim Fakültesi İletişim Topluluğu Kulübünce...

nkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (HBV) İletişim Fakültesi İletişim Topluluğu Kulübünce, "Medyanın Sınırlarını Kim Belirler?" semineri düzenlendi. Üniversitenin Turkuvaz Salonu'ndaki seminerde, RTÜK Strateji Geliştirme Daire Başkanı Feyza Gizligider, medya okur yazarlığı eğitimi verdi.

nkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (HBV) İletişim Fakültesi İletişim Topluluğu Kulübünce...

nkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (HBV) İletişim Fakültesi İletişim Topluluğu Kulübünce, "Medyanın Sınırlarını Kim Belirler?" semineri düzenlendi. Üniversitenin Turkuvaz Salonu'ndaki seminerde, RTÜK Strateji Geliştirme Daire Başkanı Feyza Gizligider, medya okur yazarlığı eğitimi verdi.

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