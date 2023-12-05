Her yemeğin yanına bu salatayı yapacaksınız! Hem lezzetli hem de doyurucu salatanın tarifi ifşa oldu
Her yemeğin yanına lezzetli mi lezzetli güzel bir salata yapmaya hazır olun! Baklagilli doyurucu mu doyurucu salata tarifi ifşa oldu. Bir kez yediğinizde her öğünde bu salatadan yapmak zorunda kalacaksınız.
Bazen yemeklerin bazen de öğün olarak salata sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Genellikle yeşilliklerle yapılan salatayı bu baklagille daha önce denemediniz! Maş fasulyesi salataya en çok yakışan baklagillerden birisi. Lezzetli mi lezzetli maş fasülyeli salata için ekstra bir çaba sarf etmenize gerek yok. Dakikalar içersinde hazırlayacağınız bu salatayla dilerseniz öğününüzün yanında yancı dilerseniz de ana yemek olarak kullanabilirsiniz.
MAŞ FASÜLYELİ SALATA MALZEMELERİ
- 1 su bardağı ölçüsünde Maş fasulyesi
- 1/2 demet dereotu
- 1/2 demet maydanoz
- 2 tane közlenmiş kırmızı biber
- 2 sap taze soğan
- 6 tane kornişon turşu
- 2 yemek kaşığı kırık ceviz
- 5 yemek kaşığı ölçüsünde zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı içinde elma sirkesi
- 1/2 limon suyu
- Tuz
MAŞ FASÜLYELİ SALATA TARİFİ
- İlk etapta bir su bardağı ölçüsünde maş fasulyesini yıkayarak güzelce suyunu süzün.
- Suyunu süzmüş olduğunuz maş fasulyesini orta boyda derin bir tencere içersine koyarak sıcak suyla haşlamaya bırakın.
- Ortalama olarak 15 dakika fasulyeleri dağılmayacak şekilde yumuşayana kadar haşlayın.
- Haşlandıktan sonra suyunu süzerek bir kenarda soğumaya bırakın.
- Daha sonra yarım demet dereotu, yarım demet maydanoz ve iki sap taze soğan güzelce ince ince doğrayın.
- 2 tane közlenmiş biber ve beraberinde 6 tane konuşun turşunuzu küpler şeklinde doğrayın.
- Diğer taraftan ise haşlamış olduğunuz fasülyenizi derin bir kabının içersine alarak üzerlerine doğranmış ve dilimlemiş olduğunuz malzemelere ekleyin.
- 2 yemek kaşığı ölçüsünde ceviz kırığını da ekledikten sonra damak tadına göre yarım limonun suyu, tuz, bir yemek kaşığı ölçüsünde elma sirkesi ve 4 -5 yemek kaşığı ölçüsünde zeytinyağı koyun. Bütün malzemeleri kaşık yardımı ile güzelce karıştırın. Herkese afiyet olsun..