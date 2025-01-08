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Herakleia Antik Kenti'nde Pati İzleri Bulundu

Muğla'nın Milas ilçesindeki Herakleia Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, eserlerdeki pati izleri dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 12:37
Herakleia Antik Kenti'nde Pati İzleri Bulundu

Herakleia Antik Kenti'nde Tarihi Kazılar

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Herakleia Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazı çalışmaları, antik döneme dair önemli bulgular sunuyor. Kazılarda, figürlü mozaikler, kandiller ve üzerinde pati izleri bulunan tuğlalar gibi eserler gün yüzüne çıkarıldı.

Kazı Çalışmalarının Detayları

Kapıkırı Mahallesi'nde, Prof. Dr. Zeliha Gider Büyüközer liderliğinde 4 yıl önce başlayan kazı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Herakleia'nın tarihi yapıları, turistler için yeni bir ilgi merkezi haline geldi.

Hayvan ve Doğa Sevgisi

Çıkarılan eserler, 2 bin yıl önce burada yaşayanların hayvanlara ve doğaya gösterdikleri sevgiyi ortaya koyuyor. Kazılarda, insan yanına gömülü hayvan iskeletlerinin yanı sıra, Herakleialıların çevrelerindeki hayvanları tanıma konusundaki yetkinliklerini gösteren çok sayıda görsel de bulunmuş durumda.

Evcil Hayvanlara Yenilikçi Yaklaşım

2022 yılındaki kazılarda, güney Helenistik kule yanındaki mezarlıkta insanla birlikte gömülü köpek kalıntılarına rastlandığını belirten Büyüközer, bunun Herakleialılar'ın evcil hayvanlarına ne kadar değer verdiklerinin bir kanıtı olduğunu vurguladı. Pati izlerinin antik dönem insanlarının hayvanlarıyla iç içe bir yaşam sürdüğünü gösterdiğini ifade etti.

Sonuç ve Gelecek Çalışmalar

Büyüközer, Herakleia ve çevresindekilerin doğa ve hayvan sevgisinin nesilden nesile aktarıldığını belirterek, bu antik kentteki eserlerin bölgenin zengin kültürel geçmişini gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Muğla'nın Milas ilçesindeki Herakleia Antik Kenti'nde yapılan kazılarda gün ışığına çıkarılan...

Muğla'nın Milas ilçesindeki Herakleia Antik Kenti'nde yapılan kazılarda gün ışığına çıkarılan figürlü mozaik, kandil, pati izi olan tuğlalar ve insan yanına gömülü hayvan iskeletlerinin olduğu mezarlar, 2 bin yıl önce Herakleia'da yaşayanların hayvan ve doğa sevgisine dair gösterge olarak değerlendiriliyor.

Muğla'nın Milas ilçesindeki Herakleia Antik Kenti'nde yapılan kazılarda gün ışığına çıkarılan...

Muğla'nın Milas ilçesindeki Herakleia Antik Kenti'nde yapılan kazılarda gün ışığına çıkarılan figürlü mozaik, kandil, pati izi olan tuğlalar ve insan yanına gömülü hayvan iskeletlerinin olduğu mezarlar, 2 bin yıl önce Herakleia'da yaşayanların hayvan ve doğa sevgisine dair gösterge olarak değerlendiriliyor.

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