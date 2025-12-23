Hisarcık ve Emet'ten 33 Kişilik Umre Kafilesi Dua ve Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Kütahya'nın Hisarcık ve Emet ilçelerinden, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkacak olan 33 kişilik umre kafilesi, dualar ve gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı.

Hisarcık'ta Uğurlama Töreni

Emet Merkez Yukarı Camii İmam Hatibi Mehmet Ceviz rehberliğinde umre ziyaretini gerçekleştirecek Hisarcık umre grubu için Hisarcık Cumhuriyet Meydanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törende Mehmet Ceviz tarafından dua edilirken, umre yolcuları yakınlarıyla vedalaşıp telbiye ve salavatlar eşliğinde uğurlandı.

Emet'te Duygusal Veda

Emet ilçesinde ise Çavuşoğlu Camii'nde düzenlenen uğurlama programında duygusal anlar yaşandı. Manevi atmosferin hâkim olduğu programda umreciler ve aileleri bir araya gelerek heyecanlarını paylaştı.

Program, İlçe Müftüsü İsmail Çınar'ın yaptığı dua ile sona erdi. Dualarda, umrecilerin sağlık ve huzur içinde ibadetlerini tamamlayarak hayırlısıyla memleketlerine dönmeleri temenni edildi.

EMET VE HİSARCIK’TAN 33 KİŞİLİK UMRE KAFİLESİ DUALARLA UĞURLANDI