HMB ve GİB’den Memur Adaylarına Müjde! 81 İlde 2 Bin 21 Kişiye İstihdam Fırsatı

HMB ve GİB’den 2 Bin 21 Kişilik Memur Alımı! Başvuru Şartları Neler?

Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) ile bağlı kuruluşu Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 81 ilde farklı kadrolarda çalıştırmak üzere 2 bin 21 memur alımı yapacağını duyurdu. Alımların detayları ve başvuru şartları haberimizde.





HMB 700 Memur Alımı Detayları:



HMB bünyesinde 700 memur alımı, “300 Vergi Müfettiş Yardımcısı, 400 Defterdarlık Uzman Yardımcısı” kadrolarında yapılacak.

Defterdarlık Uzman Yardımcısı alımı için adayların;

En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Siyasi Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, ve İdari bilimler ve bunlarda denkliği bulunan yurtdışı veya yurtiçi yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

2022 veya 2023 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP32, KPSSP33, KPSSP37, KPSSP38, KPSSP42, KPSSP43, KPSSP44, KPSSP45, KPSSP46, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinden en az 65 puan alması gerekiyor.

Başvurular, HMB kariyer adresi üzerinden 4 - 15 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı için adayların;

Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden,

Endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği bölümü mezunları için KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden,

en az 80 puan almış olması ve ilgili alanlardan mezun olması şartı aranıyor.

Başvurular, 12 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 08:30’da başlayıp 23 Şubat 2024 Cuma günü saat 17:30’da sona erecek.

GİB 1321 Memur Alımı İlanı Detayları:

GİB, iki farklı ilanda olmak üzere 1321 memur alımı gerçekleştirecek. Bu kapsamda 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı (DGUY), 1271 Gelir Uzman Yardımcısı (GUY) alımı yapılacak. Adayların;

Gelir Uzman Yardımcısı alımı için hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olması,

Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alımı için hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler veya mühendislik fakültelerinin bilişim sistemleri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, enformasyon sistemleri mühendisliği, yapay zekâ ve veri mühendisliği, yazılım mühendisliği lisans bölümleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olması gerekiyor.

Başvurular, Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alımı için sınava ön başvurular 7-13 Mart 2024 tarihleri arasında, nihai başvurular ise 22-28 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak. Gelir Uzman Yardımcısı alımı için başvuru tarihleri ise henüz açıklanmadı.

HMB ve GİB, kamu personeli alımı için ilanlarını Resmi Gazete ve kendi web sitelerinde yayınladı. Adayların başvuru şartlarını ve süreçlerini dikkatlice takip etmeleri gerekiyor.