HSK Sözleşmeli Büro ve Destek Personeli Alım İlanı Yayımlandı! Başvuru Şartları Neler?

Yeni yayımlanan sözleşmeli personel alımı ilanına göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere farklı kadrolarda sözleşmeli personel alımı yapılacak.

HSK sözleşmeli personel alımı Hangi Kadrolarda Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak?





15 Sözleşmeli Büro Personeli, 12 Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli),

HSK sözleşmeli personel alımı Başvuru Genel Şartları Ne Olacak?

HSK sözleşmeli personel alımı başvuruları için genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

HSK sözleşmeli personel alımı KPSS şartı var mı?

Büro Personeli ve Hizmetli alımı için adayların 2022 yılında yapılan KPSS’den Lise İçin P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans içn P3 puan türünden;

Büro Personeli alımı için en az 70 puan, Hizmeti alımı için en az 60 puan almış olmak,

HSK sözleşmeli personel alımı yaş şart var mı?:

Son başvuru günü olan 09/02/2024 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2022) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olanlar),

Pozisyonuna Göre Eğitim Şartı:

Sözleşmeli büro personeli için Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına (usulüne uygun sertifika veya kurs bitirme belgesi ibraz etmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir) sahip bulunmak.

Hizmetli için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Başvuru Süreci Tarihleri Belli Oldu! Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvurularını sadece www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan “2024 yılı 4/B Sözleşmeli Personel Giriş Sınavı İş Talep Formu” nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri: 5 - 9 Şubat 2024

HSK sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak? HSK sözleşmeli personel alımı için başvurular 5 - 9 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.



HSK sözleşmeli personel alımı için KPSS şartı var mı? HSK sözleşmeli personel alımı için Büro Personeli ve Hizmetli alımı için adayların 2022 yılında yapılan KPSS’den Lise İçin P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans içn P3 puan türünden en az 70 veya 60 puan almış olması gerekiyor.

HSK sözleşmeli personel alımı için yaş şartı nedir? HSK sözleşmeli personel alımı için son başvuru günü olan 09/02/2024 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2022) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olanlar) gerekiyor.