Hyundai Bayon 2024 Modeliyle Göz Kamaştırıyor: Fiyatını Duyan İnanamıyor! Sadece...

2024 yılına girer girmez farklı modelleriyle piyasaya çıkan Hyundai, Bayon modelinde yaptığı yeniliklerle de otomobil severlerin ilgisini çekti. Bayon, hem dış tasarımı hem de fiyatıyla Kona modeline benziyor. İşte Hyundai Bayon’un yeni hali…

Hyundai Bayon’un Yeni Özellikleri Neler?





Hyundai Bayon, 2024 yılına yeni özelliklerle girdi. Yeni ışık takımları, tampon ve panjur tasarımı dikkat çekiyor. Işık takımlarındaki detaylar, Kona modelindeki özelliklere benziyor. Ayrıca köşeli tasarım modeli de Kona’dan esinlenilmiş gibi görünüyor.

Yenilenen Hyundai Bayon, yeni 16 ve 17 inçlik jant seçenekleriyle geliyor. Modelde 9 farklı renk seçeneği sunuluyor. Teknolojik anlamda en büyük yenilik ise OTA güncellemesi. Uzaktan güncelleme alabilen Bayon, kabin materyallerini de iyileştirerek iç mekanda sadece led ışık kullanıyor.







Bayon, şerit takip sistemiyle birlikte piyasaya sürülecek. Standart güvenlik donanımları arasında ön çarpışma uyarı sistemi gibi teknolojiler de bulunuyor. Bayon’da aynı kalan tek şey ise motor seçeneği. Türkiye’de 1.4 litrelik atmosferik motorun 100 bg güç üreten versiyonu ve 1.0 litrelik T-GDI motor aynı şekilde devam ediyor. Model fiyatında ise bir miktar artış bekleniyor. Bayon, Türkiye’de 927.496 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.



Hyundai Bayon 2024 modeli ne zaman çıkacak?







Hyundai Bayon 2024 modeli, 2024 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

Hyundai Bayon 2024 modeli kaç para?

Hyundai Bayon 2024 modeli, Türkiye’de 927.496 TL başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak.

Hyundai Bayon 2024 modeli nasıl bir araba?

Hyundai Bayon 2024 modeli, B-SUV segmentinde yer alan, Kona modeline benzeyen bir tasarıma sahip, yenilikçi özelliklerle donatılmış bir araba.

Hyundai Bayon 2024 modeli kaç renk seçeneği sunuyor?

Hyundai Bayon 2024 modeli, 9 farklı renk seçeneğiyle geliyor.