İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İBB'den Üniversitelilere 7.500 TL Destek Ödemesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 7'den 70'e her kesime destek sunmaya devam ediyor. Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı programı kapsamında, üniversite öğrencilerine toplamda 15.000 TL burs sağlanıyor. Bu yardımlar arasında 7.500 TL ilk taksitler, 7 Ocak 2025 tarihinde hesaplara yatırılmıştı. Öğrencilerin en büyük merakı ise ikinci taksitlerin ne zaman yapılacağı!

İBB ÜNİVERSİTELİ DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı çerçevesinde, burs alan öğrenciler ikinci taksit ödemeleri hakkında bilgi bekliyor. İBB, bursunu alacak öğrencilere bilgilendirme yapacağını SMS ile duyuracağını belirtmişken, henüz bir bilgi gelmemesi merakları artırdı. Özellikle maddi zorluklar yaşayan üniversite öğrencileri için bu destek, eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri adına kritik öneme sahip.

İBB BURSU ÖDEME TAKVİMİ

İBB tarafından sağlanan burs, toplamda 15.000 TL olarak iki eşit taksitte ödeniyor. Her bir taksit için 7.500 TL öğrencilerin IBAN'larına aktarılıyor. İlk taksit ödemeleri 7 Ocak 2025'te gerçekleştirildi. Şu anda ise gözler, ikinci taksit ödeme tarihine çevrildi, ancak İBB'ye ait resmi bir açıklama yapılmadı.

İBB BURSU İKİNCİ TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?

Öğrenciler, ikinci taksitler için oldukça merak içinde. İBB'nin burs alacak öğrencilere SMS ile bilgi vereceğini belirtmesine rağmen, henüz SMS gelmemiş olması merakları artırmaya devam ediyor. Beklentilere göre, kısa süre içinde İBB tarafından ikinci taksit ödemeleri hakkında açıklama yapılması bekleniyor.