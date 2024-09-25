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İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

Devletin sağladığı burslar yakın metraja girerken, bağlı bulunulan belediyelerin de sağladığı bir çok burs imkanı bulunuyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:23
İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala, yeni başlayacak ya da herhangi bir programda bir üst sınıfa geçen öğrenciler kendilerine sağlanacak burslar ile alakalı gelişmeleri yakından takip ediyor. Devletin sağladığı burslar yakın metraja girerken, bağlı bulunulan belediyelerin de sağladığı bir çok burs imkanı bulunuyor. Bu belediyeler arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) karşılıksız bursu, üst seviye ödemesi ile dikkat çekerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvurusu ne zaman başlayacak? İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu? Sorularının yanıtları bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyerek, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine maddi destek sağlayacak "Genç Üniversiteli" burs kampanyasını geçtiğimiz dönemde duyurmuştu. İlk 7500 TL olarak açıklanan burs desteğinin akabinde İmamoğlu tarafından yapılan açıklama ile 15.000 TL’ye yükseltildiği ifade edilmişti.  

İBB Burs Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? 

Geçtiğimiz yıl burs başvurularının 26 Eylül'de başladığını hatırlatan İBB yetkilileri, 2024 - 2025 eğitim yılı için burs başvurularının da Eylül ayının son haftasında başlamasının beklendiğini ifade edeeken, Online başvuru sistemi üzerinden kayıt işlemlerinin tamamlanabileceği ifade edildi.  

İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

İBB Bursu Kimlere Veriliyor? 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB bursu ile alakalı yapılan açıklamada İBB bursunun kimlere verileceği konusu da yeni başvuru yapacak öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. İBB, maddi durumu iyi olmayan ve başarılı üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak İstanbul'da öğrenim gören veya ailesinin İstanbul'da ikamet ettiğini ispatlayan öğrenciler, ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması durumunda başvuru işlemlerini tamamlama hakkı kazanıyor. Öte yandan normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam eden, devlet üniversitesinde okuyan veya vakıf/özel üniversitede %100 burslu olan öğrenciler burs talep edebilir.  

İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

İBB Bursu Başvuruları Nasıl Yapılır? 

Başvurular, İBB’nin resmi web sayfası gencuniversiteli.ibb.istanbul ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden online olarak tamamlanabileceği belirtildi. Kullanıcılar, Google Play ya da AppStore’dan İstanbul Senin uygulamasını indirip, profil oluşturduktan sonra "Genç Üniversiteli" mini uygulaması sekmesinden başvurularını tamamlayabilecek.  

İBB Bursu Ne Kadar? 

Geçtiğimiz sene 7500 TL olarak açıklanan İBB Bursu 224- 2025 eğitim döneminde 15.000 TL ödenecek.  

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