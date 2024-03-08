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İBB kesenin ağzını açtı! Başvuran dar gelirliye ramazan kolisi yardımı yapılacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ramazan ayı içerisinde 200 bin aile için gıda paketi ve alışveriş kartı desteği verecek. Peki İBB Ramazan Paket Desteğine nereden başvurabilirim, İBB Destek Başvuru Formuna nasıl ulaşabilirim? İşte bu soruların yanıtları..

Yayın Tarihi: 08.03.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 11:15
İBB kesenin ağzını açtı! Başvuran dar gelirliye ramazan kolisi yardımı yapılacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Ramazan ayında maddi sıkıntı yaşayan aileler için bir yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi 200.000 aileye gıda kolisi ile birlikte alışveriş kartı dağıtılacak.

Ramazan ayına sayılı günler kala ekonomik krizden olumsuz olarak etkilenen düşük gelirli ailelerin yüksek fiyatlardan dolayı temel ihtiyaç maddelerine ulaşma konusunda zorlandıkları biliniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise, bu sıkıntıları hafifletmek için önemli adımlar attı.

İBB Ramazan Kolisi

İBB RAMAZAN’DA NE KADAR YARDIM YAPACAK?

İBB Sosyal Yardım Daire Başkanlığı tarafından uygulanan destek programı iki ana bileşenden oluşmakta. Programla 100 bin haneye gıda paketi dağıtılacak, 100 bin haneye de 2 bin lira değerinde alışveriş kartı verilecek. Ayrıca 110.000 haneye 2.000 lira nakdi yardım yapılacak.

İçinde 14 temel gıda maddesi bulunan kolilerden oluşan gıda kolisi yardımı, Ramazan ayından önce dağıtılacak. Alışveriş kartı, İstanbul'da 1.100'ün üzerinde markette geçerli olup alışveriş yapanlara esnek kullanım seçenekleri sunuyor.

İBB Ramazan Kolisi

İBB Ramazan Kolisi Desteği Başvuru Formu

Ayrıca temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken aileler için de 2 bin lira nakdi yardım yapılacak. Yardım talebinde bulunmak isteyenler bunu sososyalyardim.ibb.gov.tr ​​adresinden veya 153 Çözüm Merkezinde gerçekleştirebilirler.

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