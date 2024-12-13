İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

İBB Meclisinden Aralık Şoku: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Zam!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Aralık ayı toplantılarında aldığı kararlarla vatandaşı şaşırttı. İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yapılan dev %115 zam, yeni tarifelerin belirlendiği öğrenildi.

Otopark Ücretlerinde Rekor Artış

Toplantıya Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlık ederken, özellikle Fatih ve Kadıköy gibi merkezi bölgelerde otopark bulmanın zorluğu dikkat çekti. Yeni zamlar ile birlikte, otopark ücretleri için belirlenen yeni tarifeler açıklandı:

1 saatlik otopark ücreti: 70 liradan 150 liraya

70 liradan 150 liraya 1-2 saat arası: 90 liradan 180 liraya

90 liradan 180 liraya 2-4 saat arası: 110 liradan 220 liraya

110 liradan 220 liraya 4-8 saat arası: 135 liradan 275 liraya

135 liradan 275 liraya 12-24 saatlik park süresi: 270 liradan 500 liraya yükselecek

Yol Kenarı Otoparkları da Zamlandı

Yol kenarı otoparklardaki fiyatlar da önemli artışlar gösterecek. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde:

1 saatlik park ücreti: 70 liradan 150 liraya

70 liradan 150 liraya Günlük ücret: 195 liradan 400 liraya çıkacak

195 liradan 400 liraya çıkacak Her ek saatin ücreti: 30 liradan 50 liraya yükselecek

30 liradan 50 liraya yükselecek

Büyük İlçelerdeki Farklılık

Özellikle Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy ve Şişli ilçelerinde yapılan zamlar dikkat çekti. Bu bölgelerdeki yeni tarifeler şöyle:

1 saatlik otopark ücreti: 70 liradan 100 liraya

70 liradan 100 liraya 1-2 saatlik ücret: 90 liradan 130 liraya

90 liradan 130 liraya Günlük tarife: 195 liradan 400 liraya çıkacak

Orman ve Mesire Alanlarına Da Zam Geliyor

Otopark ücretlerinin yanı sıra, orman ve mesire alanlarının giriş ücretlerinde de artış önerildi. Otomobiller için giriş ücreti 141 liradan 170 liraya, motosikletler içinse 94 liradan 100 liraya yükselebilecek.

Taksilere de Zam Yolda

İstanbul'daki taksi duraklarına yönelik de zam teklifleri gündeme geldi. Taksilerin giriş ücreti 19 liradan 25 liraya, günlük ücret ise 80 liradan 100 liraya çıkması bekleniyor.

Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Meclis'te yapılan oylama sonucunda İSPARK’ın yeni ücret tarifesi onaylandı. Yeni tarifeler, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.