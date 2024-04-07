İçişleri Bakanlığı çok sayıda personel alacak! Büro personeli, şoför, temizlik görevlisi...

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle İçişleri Bakanlığı'na büro personeli, mühendisler (elektronik, makine, bilgisayar, harita, yazılım, inşaat), avukatlar ve teknisyenler (sistemler, su temini, iklimlendirme, marangozluk), destek personeli (şoför, temizlikçi, aşçı), sözleşmeli personel olarak mutfak asistanı, ısıtma mühendisi, garson, güvenlik görevlisi ve bekçi, teknisyen (mekanik, inşaat, elektrik-elektronik), mimar, arşivci, resepsiyonist ve programcı pozisyonlarında alım yapılacağı biliniyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İÇİN İSTİHDAM KOŞULLARI





Bakanlığın, personel alımı kapsamındaki pozisyonlar için özel şartların belirlenmesi halinde genel şartlar aşağıdaki gibidir:

1) 4/B sözleşmeli çalışanı olarak başvuru yapacak olan adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

(a) Türkiye vatandaşı olması,

(b) 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 48 inci maddesinde belirtilmiş olan genel ve özel şartlardan ve sözleşmeli personel alımı esaslarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen şartlardan yararlanmak,

(c) Son başvuru tarihi olan 26 Nisan 2024 itibari ile en az 18 yaşında ya da Türk Medeni

Kanunu’nu 12 nci maddesi kapsamında kazai rüşt kararının alınmış olması,

(ç) Kamu haklarından mahrum kalmamak,

(d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen sürenin sona ermesinden sonra dahi; Devlet güvenliğini ihlal suçları, anayasal düzene ve onun işlevlerine karşı suçlar, zimmete para geçirme, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, kişi bir yıl veya daha fazla hapis cezasına çarptırılmış veya affedilmiş olsa bile Kasten işlenen bir suç, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suç, İflas, ihaleye fesat karıştırma, ifaya fesat karıştırma, suç gelirlerini aklama veya kaçak malvarlığı suçlarından hüküm giymemiş olmak,

e) Erkeklerin askerlik durumuna ilişkin olarak; Askerliğe katılmakla ilgilenmeyen, henüz askerlik çağını doldurmamış veya muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış veya tecil edilmiş, askerlik çağına gelmişse yedek sınıfa geçmiş,

f) 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen saklı koşullarla, görevlerin sürekli olarak yerine getirilmesine engel olabilecek akıl hastalığına sahip olmamak,

2) ÖSYM'nin 2022 yılında düzenlediği Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubundan; Adaylar, üniversite mezunları için KPSSP3 puan kategorisinde, önlisans mezunları için KPSSP93 puan kategorisinde ve öğrenciler için KPSSP94 puan kategorisinde en az 60 ve üzeri KPSS puanı almış olmaları koşuluyla, liseden mezun olduktan sonra KPSS sınavına girebileceklerdir. Adayın öncelik sırasına göre KPSS puanınıza ve tercih ettiğiniz iş unvanına göre sınava girilir. Puan sıralama tablosuna göre ilan edilen kadro sayısının 4 katı aday sayısı bulunan adayların içerisinde bulunmaları,

3) Başvuru sırasında ilanda belirtilen koşullar sağlandığı sürece başvuru sahibinin en fazla 3 eser sunması gerekmektedir.

Konum (merkez/il) ve/veya iş unvanını seçebilirler. Adayların başvurularının değerlendirilmesi, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, aday sayısının en fazla 4 katı arasında yer alabilecekleri tek pozisyon ve unvan için, alacakları öncelik dikkate alınarak yapılacaktır.

BAŞVURU TARİHİ

İçişleri Bakanlığı personeli alımına başvurular 22-26 Nisan 2024 tarihleri ​​arasında e-Devlet şifresi ile yapılabilecek.