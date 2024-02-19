İçişleri Bakanlığı'nda yüksek maaş ile çalışma fırsatı: Bakanlık KPSS’li KPSS’siz kadın-erkek sözleşmeli personel alımı yapıyor!

İçişleri Bakanlığı, kadın-erkek sözleşmeli personel alımında yüksek maaş veriyor! KPSS’li KPSS’siz başvuru yapmak isteyenler dikkat!

İçişleri Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesindeki ihtiyacı karşılamak amacıyla 7 farklı alanda sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı. Alımlar, KPSS puanı ile veya KPSS’siz olarak yapılacak. Başvuru yapacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartların yanı sıra, ilan edilen pozisyonlara uygun olarak belirlenen özel şartları da sağlamaları gerekiyor.





İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU KONTENJANI VE ALANLARI

İçişleri Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere toplam 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Alınacak personellerin alanları ve sayıları şöyle:

2 Kıdemli Uygulama Geliştirme Uzmanı

1 Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı

1 Kıdemli Sistem Uzmanı

3 Uygulama Geliştirme Uzmanı

1 Veri Tabanı Uzmanı

2 Bilgi Güvenliği Uzmanı

1 Network Uzmanı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuru yapacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartların yanı sıra, aşağıdaki özel şartları da taşımaları gerekiyor:

Kamu haklarından mahrum olmamak

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak

En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olmak

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIM KPSS PUANI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Sözleşmeli bilişim personeli alımı için adaylardan KPSS şartı aranacak. Ancak KPSS puanı olmayan adaylardan da başvuru kabul edilecek.

KPSS puanı ile başvuru yapacak adayların, 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Başvurular, KPSS puanının %70’i ve Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanının %30’u dikkate alınarak değerlendirilecek.

KPSS’siz başvuru yapacak adayların ise, KPSS puanı 70 olarak kabul edilecek ve YDS puanı %0 olarak hesaba katılacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU TARİHLERİ VE ADRESİ

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvurular, 28 Şubat - 5 Mart 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adayların, BURADAKİadrese giriş yaparak, ilgili formu doldurmaları ve gerekli belgeleri yüklemeleri gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı ne zaman yapılacak?

Cevap: İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvurular, 28 Şubat - 5 Mart 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.



İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı için KPSS şartı var mı?

Cevap: İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı için KPSS şartı var. Ancak KPSS puanı olmayan adaylardan da başvuru kabul edilecek.

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuru adresi nedir?

Cevap: İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuru adresi için BURAYA TIKLAYIN