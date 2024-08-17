İcradan 2023 model 11 bin km'de çok temiz uygun fiyata satılık Fiat marka otomobil

İcradan Satılık 2023 Model Fiat Egea: Mersin’deki Araç İçin Fırsat!

Mersin 4. İcra Dairesi, 2023 model bir Fiat Egea aracını satışa çıkarıyor. Borç nedeniyle haczedilen bu araç, detaylı incelemeler sonucu 900.000 TL muhammen bedelle satışa sunulacak. Satışa ilişkin ayrıntılara ve görsellere e-satış platformu üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

ARAÇ SATIŞ DETAYLARI VE ÖNEMLİ BİLGİLER

Mersin 4. İcra Dairesi’nin 2024/7663 esas sayılı dosyasında yer alan bu icra satışında, 2023 model bir Fiat Egea tipi otomobil alıcılarını bekliyor. Aracın kıymet takdiri sonucu 900.000 TL muhammen bedelle satışa çıkarılacağı belirtiliyor. Satış süreci, iki ayrı artırma ile gerçekleştirilecek ve teklif verecek olan alıcılar için önemli fırsatlar sunuyor.

İHALE TARİHLERİ VE KOŞULLAR

İlk artırma, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14:53’te başlayacak ve 13 Eylül 2024 tarihinde aynı saatte sona erecek. İkinci artırma ise 4 Ekim 2024 tarihinde saat 14:53’te başlayıp, 11 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. İlgilenen alıcılar, e-satış platformu üzerinden aracın tüm detaylarına erişim sağlayarak teklif verebilirler.

ARACIN ÖZELLİKLERİ VE DURUMU

Satışa konu olan araç, 33 HE 277 plakalı, 2023 model, Fiat marka, Egea tipi bir otomobil. Araç, turuncu renkli ve benzinli. Aracın motor numarası 843A10003049362, şasi numarası ise NM43560000U083268 olarak kaydedilmiştir. İncelemeler sırasında aracın anahtarının mevcut olduğu, ancak tescil belgesinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, aracın kilometre göstergesi 11.930 km’yi işaret ediyor. Bunun yanı sıra, manuel vitesli olan aracın kaportasında bazı çizikler mevcut. Araçta stepne ve kriko seti bulunmuyor.

PİYASA DEĞERİ VE KIYASLAMALAR

Araçla ilgili yapılan piyasa araştırmaları sonucunda, benzer özelliklere sahip Fiat Egea modellerinin 830.000 TL ile 954.000 TL arasında değişen fiyatlarla satıldığı tespit edildi. Ayrıca, sigorta değerine göre aracın kasko bedeli 943.733 TL olarak belirlenmiş durumda. Uzman galerici ve özel servislerle yapılan görüşmeler sonucunda aracın piyasa rayiç bedelinin 900.000 TL olduğu kararlaştırıldı.

İCRADAN ARAÇ SATIN ALMANIN AVANTAJLARI

İcradan araç satın almak, piyasa değerinin altında kaliteli araçlara sahip olma fırsatı sunar. Bu satışta da görüldüğü üzere, detaylı incelemeler sonucunda belirlenen piyasa değeri üzerinden alıcılar, güvenilir bir işlem gerçekleştirme şansı yakalayacak. Aracın, boyalı parçası olup olmadığı kontrol edilmiştir ve bu bilgiler alıcıların karar vermesine yardımcı olacaktır. İhaleye katılmayı düşünenlerin, detaylı incelemeler yaparak ve tekliflerini buna göre belirleyerek hareket etmeleri önerilir.





Mersin’de gerçekleştirilecek bu icra satışı, hem yatırımcılar hem de bireysel alıcılar için büyük bir fırsat sunuyor. 2023 model Fiat Egea aracına, piyasa değerinin altında sahip olmak isteyenlerin, belirtilen tarih aralıklarında ihaleye katılım sağlamaları gerekiyor. Aracın tüm detaylarına ve satış koşullarına e-satış platformu üzerinden ulaşabilirsiniz.