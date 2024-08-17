İcradan Satılık Dacia: Uygun Fiyatla Araç Sahibi Olma Fırsatı

Araç satın almak isteyenler için cazip bir fırsat, T.C. İstanbul 22. İcra Dairesi tarafından sunuluyor. 2016 model bir Dacia marka araç, icradan elektronik satış yöntemiyle açık artırmaya çıkarıldı. Bu fırsat, uygun fiyata araç sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat olabilir. Ancak, aracı satın almadan önce dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var. Bu rehberde, ihale detayları, araç durumu ve diğer önemli bilgileri bulabilirsiniz.

ARACIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE DURUMU

İcradan satılacak olan araç, 48HA574 plakalı, 2016 model bir Dacia'dır. Sedan kasa tipine sahip olan bu aracın motor gücü 110HP, motor hacmi ise 1461cm3 olarak belirtilmiştir. Aracın yakıt tipi dizel, vites tipi ise manuel olarak tanımlanmıştır. Renk olarak beyaz olan bu Dacia aracın, kapıları kilitli olduğu için kilometresi okunamamıştır. Araç anahtarsız ve ruhsatsız olarak satışa sunulmaktadır.

Aracın dış ve iç durumu değerlendirildiğinde, sağ arka çamurluk ve arka kapı sacında göçük, ezik ve sürtünmeye bağlı hasarlar olduğu belirtilmiştir. Bunun yanında, aracın sağ ve sol kapılarında, çamurluklarında, ön kaputunda, arka yan ve bagaj kapılarında çizikler mevcuttur. Lastiklerin diş kalınlıkları oldukça incelmiş olup, lastiklerin kullanım ömrünün azaldığı ve bazılarının inik veya patlak olduğu gözlemlenmiştir.

AÇIK ARTIRMA VE SATIŞ BİLGİLERİ

Bu Dacia marka aracın icradan satış işlemi, elektronik ortamda gerçekleştirilecek. İhale, iki ayrı artırma döneminde yapılacaktır. İlk artırma dönemi, 24 Eylül 2024 saat 10:27'de başlayacak ve 1 Ekim 2024 saat 10:27'de sona erecektir. Eğer bu ilk artırmada aracın satışına ilişkin asgari bedel teklif edilmezse, ikinci artırma dönemi 23 Ekim 2024 saat 10:27'de başlayacak ve 30 Ekim 2024 saat 10:27'de sona erecektir.

Artırmaya katılabilmek için, aracın muhammen bedelinin yüzde 10'u kadar nakit teminat yatırılması gerekmektedir. Bu teminat, satış yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılmalıdır. Teminat yatırma işlemi, artırmanın bitiminden önceki iş günü mesai saatine kadar tamamlanmalıdır. Teminat mektubu sunulması halinde, bu mektup da artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar icra dairesine teslim edilmelidir.

Ayrıca, artırmaya temsilci vasıtasıyla katılmak isteyenlerin, temsilcileriyle birlikte belirtilen süre içinde icra dairesine başvurmaları gerekmektedir. Temsilciler, noter veya diğer yetkili makamlar tarafından verilen vekâletname veya belgeleri icra dairesine sunmak zorundadır. Aynı şekilde, hisse sahibi olarak artırmaya katılacakların da belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

İCRADAN ARAÇ ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İcradan araç satın almak, genellikle piyasa fiyatlarının oldukça altında araç sahibi olmayı sağlayabilir. Ancak, bu tür alımlarda dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunur. Öncelikle, araçların genellikle mevcut durumlarıyla satıldığını unutmamalısınız. Bu, aracın mevcut hasarlarının veya eksikliklerinin alıcı tarafından kabul edilmesi gerektiği anlamına gelir. Araçların eksikliklerini ve onarım masraflarını göz önünde bulundurarak karar vermek önemlidir.

Ayrıca, satışa katılmadan önce aracın bulunduğu yere giderek detaylı bir inceleme yapmak, aracın gerçek durumu hakkında daha net bilgi sahibi olmanızı sağlar. İhale şartnamesini dikkatlice okumak ve tüm detayları anlamak da çok önemlidir. İhale sonunda, ihale bedelinin yedi gün içinde ödenmesi gerektiğini ve ödemelerin yapılmaması halinde teminatın iade edilmeyeceğini unutmamalısınız.