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İftar sofralarına farklı dokunuş! Patlıcanlı lazanya tarifi parmaklarınızı yedirecek

Patlıcanlı lazanya nasıl yapılır? İftar sofralarında mideniz bayram edecek! İşte tarifi...

Yayın Tarihi: 08.03.2024 08:23
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 08:23
İftar sofralarına farklı dokunuş! Patlıcanlı lazanya tarifi parmaklarınızı yedirecek

Gelinim Mutfakta yarışması, yeni haftasına başlamasıyla birlikte seyircileri birbirinden lezzetli yemek tarifleriyle buluşturuyor. Bugünkü bölümde, gelinler kıran kırana bir mücadele içerisinde, Gelinim Mutfakta'nın yıldız parçası olan patlıcan lazanya tarifini ekrana taşıdı. Bu lezzetli yemek, hem görsel şıklığıyla hem de lezzetiyle izleyicilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

Günün tarifi, patlıcan lazanya, özenle seçilmiş malzemelerle hazırlanıyor. Kıyma harcında az yağlı dana kıyma, sarımsak, domates püresi, tuz, taze fesleğen ve karabiber bulunuyor. Beşamel sos içinse tereyağı, sıvı yağ, un, süt ve muskat cevizi rendesi kullanılıyor. Patlıcanların hazırlanışı ise zeytinyağında kızartılarak yapılıyor. Rendelenmiş kaşar peyniri ise lezzetin tamamlayıcısı olarak kullanılıyor.

lazanya nasıl yapılır

Tarifin uygulanışı adım adım anlatılıyor. Kıyma harcının hazırlanışı, beşamel sosun yapımı, patlıcanların kızartılması ve lazanyanın fırında pişirilmesi gibi detaylar özenle ele alınıyor. 190 derece fırında 25 dakika pişirilen patlıcan lazanya, izleyicilere muhteşem bir lezzet deneyimi sunmaya aday.

Gelinim Mutfakta, her gün ekranlara taşıdığı bu tariflerle evde lezzet arayanlara ilham veriyor ve izleyicilerini mutfakta yeni denemeler yapmaya teşvik ediyor. Program, yemek tutkunlarını her hafta farklı lezzetlerle buluşturarak, mutfakta ustalaşma yolunda bir adım daha atmalarına olanak tanıyor.

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