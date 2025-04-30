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İğdır Emniyet Müdürü, Mektup ile Davet Edilen Öğrencinin Doğum Gününü Kutladı

İğdır Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, minik öğrencinin mektubunu yanıtlayarak doğum gününü kutladı.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 21:41
İğdır Emniyet Müdürü, Mektup ile Davet Edilen Öğrencinin Doğum Gününü Kutladı

İğdır Emniyet Müdürü'nden Anlamlı Jest

Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, doğum günü kutlaması için kendisine mektup yazan minik bir öğrencinin bu özel gününü unutmadı. 3. sınıf öğrencisi Betül Çatamak, Hüsnü Özyeğin İlkokulunda arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutladı.

Minik Öğrenciden Sıcacık Davet

Çatamak, doğum günü etkinliğine katılması amacıyla Turgay'a bir mektup yazarak davette bulundu. Mektubun içtenliğiyle etkilenen Turgay, çocuğa özel bir sürpriz hazırlayarak okula giderek, pasta yaptırdı.

Doğum Günü Kutlaması

Turgay, Çatamak'ı sınıfında ziyaret etti ve polislerle birlikte pasta kesti. Bu özel anın mutluluğu, minik öğrencinin arkadaşlarıyla paylaşması için oldukça keyifli bir atmosfer yarattı.

Eğitim ve Güvenlik Üzerine Sohbet

Kutlamanın ardından, Turgay okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim, güvenlik ve toplumsal konular üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay (sağda), doğum günü için kendisine mektup yazan, Hüsnü...

Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay (sağda), doğum günü için kendisine mektup yazan, Hüsnü Özyeğin İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Betül Çatamak'ın sınıfına gelip doğum gününü kutladı.

Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay (sağda), doğum günü için kendisine mektup yazan, Hüsnü...

Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay (sağda), doğum günü için kendisine mektup yazan, Hüsnü Özyeğin İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Betül Çatamak'ın sınıfına gelip doğum gününü kutladı.

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