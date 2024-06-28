İletişim Başkanlığı'na düşük KPSS ile personel alımı! Şartları sağlayana yüksek maaş var

İletişim Başkanlığı'nın Sözleşmeli Personel Alımı ilanının kamuoyuna duyurulduğu bildirildi. Yapılan duyuruya göre Başkanlık bünyesine (İletişim Personeli ve Mütercim-Tercüman) alımı gerçekleştirilecek.

Personel Alımında Kontenjan Bilgileri

İletişim Personeli: Tanıtım, gazetecilik, bilişim, kamu diplomasisi, çeviri alanlarında İngilizce (2) ve Rusça (1) iletişim sorumlusu olarak istihdam edilen aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli toplam 3 (üç) kişi istihdam edilmektedir. Özellikle iletişim faaliyetlerinde simültane tercüme personeli istihdam edilecektir.

Mütercim-Tercüman: Alanında çalışmak üzere Fransız (1), Bulgarca (1) Mütercim-Tercüman olmak üzere aşağıdaki mesleki niteliklere sahip toplam 2 (iki) sözleşmeli personel alınacaktır. İletişim, reklam, gazetecilik, bilişim, kamu diplomasisi hizmetleri ve özellikle çeviri desteklenecektir.

Kamu personeli alımında genel koşullar





657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 4, 5, 6 ve 7. maddeleri, (A) maddesinin 48. fıkrasında belirtilen şartları sağlamak,

Başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş ve 40 yaşını geçmemiş olmak,

Askerliğini yapmış veya askerlik tecilli/muafiyetli erkek adaylar için.

Memur alım şartları nelerdir?

İngilizce İletişim Personeli (Simultane) (2) için istenen özel şartlar:

Sınav kayıt tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde en az A düzeyinde YDS ya da eşdeğeri İngilizce yabancı dil belgesine veya bu düzeyde yeterliliği kanıtlayan uluslararası geçerliliğe sahip dil ​​belgesine sahip olmak.

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyi eğitim sağlayan; Amerikan kültürü ve edebiyatı, İngiliz dili ve kültürü, çeviri bilimi (İngilizce), İngiliz dil bilimi, İngiliz dili ve edebiyatı, İngiliz ve Rus dili ve edebiyatı, mütercim-tercümanlık İngilizce, İngilizce öğretmenliği, İngilizce-Fransızca mütercim, İngiliz dili ve karşılaştırmalı edebiyat, Rus ve İngiliz dili ve edebiyatı bölümlerinden veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen yurt içi veya yurt dışı eğitim kurumlarından mezun olanlar,

Metin ve sözlü çeviri (ardışık ve simültane) tecrübesine sahip olmak.

Rusça İletişim Personeli (Simultane) (1) için istenen özel şartlar:

Sınav kayıt tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde en az YDS B düzeyi veya eşdeğeri Rusça yabancı dil belgesi ya da bu düzeydeki bilgiyi gösterir uluslararası geçerliliğe sahip dil ​​belgesine sahip olmak,

En az üniversite düzeyinde ileri düzeyde bir diplomaya sahip olmak.

Metin ve sözlü çeviri (ardışık ve simültane) tecrübesine sahip olmak.

Fransızca Mütercim Tercümanı (1) için istenen özel şartlar:

KPSS 2022-2023 sınavından P3 türü en az 55 puan almak,

Sınav kayıt tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde en az YDS B düzeyi veya eşdeğeri Fransızca yabancı dil belgesine sahip olmak veya bu düzeyde yeterliliğini kanıtlayan uluslararası geçerliliğe sahip dil ​​belgesine sahip olmak, Yükseköğretim veren yükseköğretim kurumlarının veya Lisansüstü Eğitim Kurulunca onaylanan yabancı veya yabancı eşdeğerlikte eğitim veren kurumların Mütercim-Fransızca Mütercim, Fransızca Öğretmenliği, İngilizce ve Fransızca Mütercim-Tercümanlık fakültelerinin birinden mezun olmak.

Bulgarca Mütercim Tercümanı (1) için istenen özel şartlar:

Sınava kayıt son tarihinden önce, son 5 yıl içinde en az B seviyesi Bulgarca YDS veya eşdeğeri yabancı dil belgesine ya da bu düzeyde dil bildiğinizi kanıtlayan uluslararası geçerli dil sertifikasına veya bunu bildiğinizi kanıtlayan yazılı beyana sahip olmanız gerekir

Bulgarca olan veya üniversite düzeyinde yüksek öğretim kurumlarında eğitim almış olanlar. Bulgar dili ve edebiyatı, Bulgarca mütercim-tercümanlık bölümlerinden veya kabul edilen eşdeğer niteliklere sahip yerli veya yabancı eğitim kurumlarından mezun olmak.

En az üniversite düzeyinde ileri düzeyde bir diplomaya sahip olmak.

İletişim Başkanlığı memur alım süreci

Adaylar, 8 Temmuz - 19 Temmuz 2024 tarihleri ​​arasında İletişim Başkanlığı-Kariyer Portalı'nın Kamu İşe Alım Portalı ve Kariyer Portalı internet sitesi üzerinden e-devlet üzerinden elektronik başvuru yapacak. Adaylar en fazla bir pozisyona başvurabilirler. Birden fazla pozisyona başvuran adayların özgeçmişleri geçersiz sayılacaktır.