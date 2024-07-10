İlkokul, lise, lisans mezunlarına iş kapısı açıldı! Belediyeye 200'ü aşkın personel alımı duyuruldu

Keçiören Belediyesi, insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla çeşitli pozisyonlarda toplam 200'ün üzerinde çalışanı işe alacağını duyurdu. Belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapacak olan adaylar, 5-9 Temmuz 2024 tarihlerinin arasında yapılacak başvurular üzerinde çalışacaklar.

Açık Pozisyonlar

Ağır vasıta şoförleri (40 kişi): E sınıfı, SRC ehliyetli ve psikoteknik belgesine sahip tecrübeli şoförler aranmaktadır.

Beden işçisi (130 kişi): En az ilkokul mezunu, ağır ve aynı zamanda tehlikeli işlerde çalışacak olan adaylar başvuru yapabilir.

İbadet/ev temizlik personeli (35 kişi): İlkokul ve üzeri eğitim almış, temizlik tecrübesi olan personel aranmaktadır.

ş Makinesi Operatörleri (4 kişi): Yükleyici, bobcat gibi iş makinelerini çalıştırabilecek, 1 yıl ve üzeri tecrübeye sahip operatörler aranıyor.





Genel başvuru koşulları

18 yaşından büyük olmak

Vatandaşın hakları elinden alınmamış olmak

Askerlik hizmetini tamamlamış (Erkek adaylar için)

Sosyal güvenlik kurumlarından emekli maaşı almıyor olmak

Çalışmasını engelleyecek herhangi bir sağlık sorunu olmaması

Vardiyalı çalışma sistemine uygun olmak

Pozisyona özel koşullar

Ağır vasıta sürücüleri: E sınıfı ehliyet, SRC ve psikoteknik belgelere sahip olmak.

Beden işçisi: En az ilkokul mezunu olunması

İbadethane/ev temizleme personeli: En az ilkokul mezunu olunması

İnşaat makinesi operatörü: 1 yıl veya daha fazla iş tecrübesine ve inşaat makinesi operatörü yeterliliğine sahip olunması

Başvuru

Başvuruların 5-9 Temmuz 2024 tarihlerinin ​​arasında şahsen veya İŞKUR aracılığıyla yapılabileceği belirtildi. Adayların başvuru esnasında gerekli tüm belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Ağır kamyon şoförleri, inşaat ekipmanı operatörleri ve işçiler için açık pozisyonlara yönelik başvurular doğrudan Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne yapılır. İbadethane ile ev temizlik perdoneli alımları için başvurular İŞKUR üzerinden yapılmaktadır.

Mülakat ne zaman ve nerede yapılacak?

Başvuru süreci sonrası uygun görülen adaylar mülakata davet edilecektir. Adaylara mülakat yeri ve saati SMS ile bildirilecektir.

Keçiören Belediyesi'nde Çalışma Avantajları:

Keçiören belediyesinde çalışmak istikrarlı bir kariyer ve aynı zamanda da birçok avantaj sunar. Bu topluluk, kişisel ve mesleki gelişimi teşvik eden bir ortam sağlamanın yanı sıra, çalışanlarımıza sunduğumuz sosyal fırsatlar, eğitim fırsatları ve motivasyon programlarına da sahiptir.