Pagani Huayra R Evo Tanıtıldı: 888 Beygirlik V12 Motor ve Indy Tarzı Tavan Tam Bir Güzellik Abidesi

Pagani, 2022 yılında Huayra’yı Utopia ile değiştirmesine rağmen, İtalyan atölyesi geçmişten gelen modellere dayanan özel versiyonlar üretmeye devam ediyor. Geçen yıl Imola Roadster’ın ardından, Pagani şimdi Huayra R Evo’yu tanıttı. Bu, Huayra R’ın açık tavanlı ve uzun kuyruklu bir evrimi. Pagani’nin alışkanlığı olduğu üzere, canavarı korkunç bir V12 motor hareket ettiriyor. Burada 888 beygir güç ve 770 Nm tork üreten bir motor var.





Huayra R Evo Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Pagani, Huayra R Evo’nun sadece 30 adet üretileceğini ve her birinin 3.1 milyon euro (yaklaşık 32 milyon TL) fiyat etiketine sahip olacağını açıkladı. Otomobilin 2024 yılının ilk çeyreğinde teslim edilmeye başlanacağı belirtildi.

Huayra R Evo’nun Özellikleri Nelerdir?





Pagani, Huayra R Evo’nun özelliklerini şöyle sıraladı:

Aracın toplam ağırlığı sadece 1.050 kg, yani bir tonun biraz üzerinde.

Aracın aerodinamik tasarımı sayesinde 320 km/s hızda 1.000 kg yere basma kuvveti sağlanıyor.

Aracın gövdesi karbon fiber, titanyum ve krom-molibden alaşımlı çelikten oluşan kompozit bir monokok şasiye sahip.

Aracın süspansiyon sistemi, yarış arabalarında kullanılan çift salıncaklı ve push-rod tipi bir sistem.





Aracın fren sistemi, karbon seramik diskler ve 6 pistonlu kaliperlerden oluşuyor.

Aracın jantları, magnezyum alaşımlı dövme jantlar ve Pirelli P Zero Trofeo R lastiklerden oluşuyor.

Aracın direksiyon sistemi, elektro-hidrolik bir sistem ve hız duyarlı bir servodan oluşuyor.

Aracın güvenlik sistemleri arasında, FIA onaylı GT tipi bir güvenlik kafesi, entegre koltuklar, 6 noktalı emniyet kemerleri, yangın söndürme sistemi ve acil durum kesme anahtarı bulunuyor.

Aracın iç mekanında, dijital gösterge paneli, çok fonksiyonlu direksiyon simidi, klima, ses sistemi, arka görüş kamerası ve veri kaydedici gibi özellikler bulunuyor.





Pagani Huayra R Evo kaç beygir? Pagani Huayra R Evo, 888 beygir güç ve 770 Nm tork üreten bir V12 motora sahip.



Pagani Huayra R Evo kaç km/s hız yapabilir? Pagani Huayra R Evo, maksimum 370 km/s hıza ulaşabilir.

Pagani Huayra R Evo kaç para? Pagani Huayra R Evo, 3.1 milyon euro (yaklaşık 32 milyon TL) fiyat etiketine sahip.

Pagani Huayra R Evo kaç adet üretilecek? Pagani Huayra R Evo, sadece 30 adet üretilecek.





Pagani Huayra R Evo ne zaman çıkacak? Pagani Huayra R Evo, 2024 yılının ilk çeyreğinde teslim edilmeye başlanacak.