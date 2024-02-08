Pagani Huayra R Evo Tanıtıldı: 888 Beygirlik V12 Motor ve Indy Tarzı Tavan Tam Bir Güzellik Abidesi

Sadece pistte kullanılabilen hiper otomobil, Indy ve Le Mans yarışlarından ilham alıyor ve “normal” R’den çok daha aşırı bir tasarıma sahip

Pagani Huayra R Evo Tanıtıldı: 888 Beygirlik V12 Motor ve Indy Tarzı Tavan Tam Bir Güzellik Abidesi
Yayın Tarihi:

Pagani, 2022 yılında Huayra’yı Utopia ile değiştirmesine rağmen, İtalyan atölyesi geçmişten gelen modellere dayanan özel versiyonlar üretmeye devam ediyor. Geçen yıl Imola Roadster’ın ardından, Pagani şimdi Huayra R Evo’yu tanıttı. Bu, Huayra R’ın açık tavanlı ve uzun kuyruklu bir evrimi. Pagani’nin alışkanlığı olduğu üzere, canavarı korkunç bir V12 motor hareket ettiriyor. Burada 888 beygir güç ve 770 Nm tork üreten bir motor var.

otomobil

Huayra R Evo Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Pagani, Huayra R Evo’nun sadece 30 adet üretileceğini ve her birinin 3.1 milyon euro (yaklaşık 32 milyon TL) fiyat etiketine sahip olacağını açıkladı. Otomobilin 2024 yılının ilk çeyreğinde teslim edilmeye başlanacağı belirtildi.

Huayra R Evo’nun Özellikleri Nelerdir?

otomobil

Pagani, Huayra R Evo’nun özelliklerini şöyle sıraladı:

Aracın toplam ağırlığı sadece 1.050 kg, yani bir tonun biraz üzerinde.

Aracın aerodinamik tasarımı sayesinde 320 km/s hızda 1.000 kg yere basma kuvveti sağlanıyor.

Aracın gövdesi karbon fiber, titanyum ve krom-molibden alaşımlı çelikten oluşan kompozit bir monokok şasiye sahip.

Aracın süspansiyon sistemi, yarış arabalarında kullanılan çift salıncaklı ve push-rod tipi bir sistem.

otomobil

Aracın fren sistemi, karbon seramik diskler ve 6 pistonlu kaliperlerden oluşuyor.

Aracın jantları, magnezyum alaşımlı dövme jantlar ve Pirelli P Zero Trofeo R lastiklerden oluşuyor.

Aracın direksiyon sistemi, elektro-hidrolik bir sistem ve hız duyarlı bir servodan oluşuyor.

Aracın güvenlik sistemleri arasında, FIA onaylı GT tipi bir güvenlik kafesi, entegre koltuklar, 6 noktalı emniyet kemerleri, yangın söndürme sistemi ve acil durum kesme anahtarı bulunuyor.

Aracın iç mekanında, dijital gösterge paneli, çok fonksiyonlu direksiyon simidi, klima, ses sistemi, arka görüş kamerası ve veri kaydedici gibi özellikler bulunuyor.

otomobil

Pagani Huayra R Evo kaç beygir? Pagani Huayra R Evo, 888 beygir güç ve 770 Nm tork üreten bir V12 motora sahip.

Pagani Huayra R Evo kaç km/s hız yapabilir? Pagani Huayra R Evo, maksimum 370 km/s hıza ulaşabilir.

Pagani Huayra R Evo kaç para? Pagani Huayra R Evo, 3.1 milyon euro (yaklaşık 32 milyon TL) fiyat etiketine sahip.

Pagani Huayra R Evo kaç adet üretilecek? Pagani Huayra R Evo, sadece 30 adet üretilecek.

otomobil

Pagani Huayra R Evo ne zaman çıkacak? Pagani Huayra R Evo, 2024 yılının ilk çeyreğinde teslim edilmeye başlanacak.

Öne Çıkanlar
Antalya'da iş arayan kadın/erkekler yaşadı! KPSS 60 puanla memur alım ilanı açıldı Antalya'da iş arayan kadın/erkekler yaşadı! KPSS 60 puanla memur alım ilanı açıldı
Zabıta olmak isteyene müjde! O belediye KPSS 60 puanıyla ikamet şartı aranmadan ilan açtı Zabıta olmak isteyene müjde! O belediye KPSS 60 puanıyla ikamet şartı aranmadan ilan açtı
İtalyanların kruvasanlarına taş çıkartacak tarifin sırrı açığa çıktı! İtalyalılar bile size kruvasan yemeye size gelecek İtalyanların kruvasanlarına taş çıkartacak tarifin sırrı açığa çıktı! İtalyalılar bile size kruvasan yemeye size gelecek
Çok Okunanlar
KPSS’siz Sınavsız TYP Personel Alımı! İŞKUR Az Önce 21 Şehirde İlan Açtı: İstanbul, Antalya, Uşak, Muş, Aydın, Edirne... KPSS’siz Sınavsız TYP Personel Alımı! İŞKUR Az Önce 21 Şehirde İlan Açtı: İstanbul, Antalya, Uşak, Muş, Aydın, Edirne... Böyle iş ilanı görülmedi! Tam 200 bin TL maaş ile TÜBİTAK personel alımı başladı Böyle iş ilanı görülmedi! Tam 200 bin TL maaş ile TÜBİTAK personel alımı başladı İş arayanlara büyük fırsat! Yüksek maaşla lise mezunu personel alımı başlatıldı İş arayanlara büyük fırsat! Yüksek maaşla lise mezunu personel alımı başlatıldı Kahvaltı salonları leziz pişiyi böyle yapıyormuş! Puf puf kabaran pişi tarifi Kahvaltı salonları leziz pişiyi böyle yapıyormuş! Puf puf kabaran pişi tarifi Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde! O üniversite düşük KPSS puanıyla alım yapacak Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde! O üniversite düşük KPSS puanıyla alım yapacak Chery çıldırdı! Elektrikli araç piyasasını alt üst edecek: Chery ICAR 03 560 bin TL'ye önsatışta Chery çıldırdı! Elektrikli araç piyasasını alt üst edecek: Chery ICAR 03 560 bin TL'ye önsatışta