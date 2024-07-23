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İlkokul mezunlarına iş fırsatı doğdu! KPSS, diploma şartı yok

Kınık Belediyesi Kınyaybel A.Ş.'ye 20 temizlik görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Peki başvuru koşulları nelerdir? Başvuru için hangi belgelere ihtiyaç var? Başvuru nereye ve nasıl yapılır? İşte tüm bu soruların yanıtları..

Yayın Tarihi: 23.07.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 09:41
İlkokul mezunlarına iş fırsatı doğdu! KPSS, diploma şartı yok

Kınık Belediyesi Kınyaybel A.Ş.'de görev yapmak üzere 20 temizlik görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Geçici personel alımına ilişkin başvurular yapılmaya başlandı.

KINIK BELEDİYESİ 20 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Başvuru Koşulları

En az ilkokul mezunu olmalı

Gerekirse vardiyalara uyum sağlamalı

Erkek adayların askerlik ile ilgilileri olmamalı

18 yaşından büyük olunmalı

Temizlikişlerini yapmanıza engel olacak bir sağlık sorununuzun olmaması

İlkokul mezunlarına iş fırsatı doğdu

BAŞVURUDA HANGİ BELGELER GEREKLİDİR?

Kimlik kartı fotokopisi

Sağlık raporu

Adli sicil kaydı

Diploma

NEREYE VE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar, 22-24 Temmuz tarihlerinin arasında, Aşağı Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 108 adresine bizzat başvuru yapabilirler. Kılavuz: https://media.iskur.gov.tr/91589/taranmis-belge.pdf

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