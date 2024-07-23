İlkokul mezunlarına iş fırsatı doğdu! KPSS, diploma şartı yok

Kınık Belediyesi Kınyaybel A.Ş.'ye 20 temizlik görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Peki başvuru koşulları nelerdir? Başvuru için hangi belgelere ihtiyaç var? Başvuru nereye ve nasıl yapılır? İşte tüm bu soruların yanıtları..