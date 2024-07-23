İlkokul mezunlarına iş fırsatı doğdu! KPSS, diploma şartı yok

Kınık Belediyesi Kınyaybel A.Ş.'de görev yapmak üzere 20 temizlik görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Geçici personel alımına ilişkin başvurular yapılmaya başlandı.
KINIK BELEDİYESİ 20 PERSONEL ALIMI YAPACAK!
Başvuru Koşulları
En az ilkokul mezunu olmalı
Gerekirse vardiyalara uyum sağlamalı
Erkek adayların askerlik ile ilgilileri olmamalı
18 yaşından büyük olunmalı
Temizlikişlerini yapmanıza engel olacak bir sağlık sorununuzun olmaması
BAŞVURUDA HANGİ BELGELER GEREKLİDİR?
Kimlik kartı fotokopisi
Sağlık raporu
Adli sicil kaydı
Diploma
NEREYE VE NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Adaylar, 22-24 Temmuz tarihlerinin arasında, Aşağı Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 108 adresine bizzat başvuru yapabilirler. Kılavuz: https://media.iskur.gov.tr/91589/taranmis-belge.pdf