İncekaya Kanyonu'nda Cam Seyir Terasıyla Sonbahar Manzarası

Safranbolu'daki İncekaya Kanyonu'ndaki cam seyir terası, sonbaharda 80 metreden renk cümbüşü sunuyor; 2012'de açılan terası bu yıl 152 bin 643 kişi ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 15:29
İncekaya Kanyonu'nda Cam Seyir Terasıyla Sonbahar Manzarası

İncekaya Kanyonu'nda cam seyir terasıyla sonbahar büyüsü

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki İncekaya Kanyonu üzerine inşa edilen cam seyir terası, ziyaretçilere sonbaharın renklerini 80 metre yükseklikten izleme olanağı sunuyor.

Tarihçe ve mimari özellikler

Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından 3 asır önce yaptırılan, 116 metre uzunluğunda, 6 kemerli ve 110 ila 220 santimetre genişliğe sahip su kemerinin bulunduğu 80 metre derinliğindeki kanyon üzerine 2012'de inşa edilen teras, "Türkiye'nin ilk cam seyir terası" olma özelliği taşıyor.

Ziyaretçi sayısı ve ekonomik katkı

Tarihi ilçede bulunan 11 metre uzunluğundaki 75 ton yüke dayanıklı teras, özellikle hafta sonları yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu yıl terası ziyaret eden kişi sayısı 152 bin 643 olurken, elde edilen gelir ise 10 milyon 33 bin lira olarak kaydedildi.

Sonbahar manzarası

Bölgeye gelenler, sonbahar aylarında yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçların oluşturduğu manzarayı 80 metre yükseklikten izliyor; teras, fotoğraf ve doğa tutkunları için önemli bir nokta haline geldi.

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesindeki İncekaya Kanyonu üzerine...

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesindeki İncekaya Kanyonu üzerine yapılan cam seyir terasına gelen ziyaretçiler, sonbaharın tonlarını seyretme imkanı buluyor.

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesindeki İncekaya Kanyonu üzerine...

İLGİLİ HABERLER

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çam Dağı'ndaki Çiçekler Tabiatı Renklendiriyor
2
Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!
3
Üsküp Yunus Emre Enstitüsü'nde Merkez Jupa'da Bağlama Kursu Başlıyor
4
Protezle Yürümeye Başlayan Onur'un İnşaat Mühendisi Olma Hayali
5
KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar
6
Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar
7
Merkez Bankası'ndan açıklama geldi! Yeni 1000 TL'lik banknotlar yolda tasarımları ortaya çıktı

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor