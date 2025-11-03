İncekaya Kanyonu'nda Cam Seyir Terasıyla Sonbahar Manzarası

İncekaya Kanyonu'nda cam seyir terasıyla sonbahar büyüsü

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki İncekaya Kanyonu üzerine inşa edilen cam seyir terası, ziyaretçilere sonbaharın renklerini 80 metre yükseklikten izleme olanağı sunuyor.

Tarihçe ve mimari özellikler

Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından 3 asır önce yaptırılan, 116 metre uzunluğunda, 6 kemerli ve 110 ila 220 santimetre genişliğe sahip su kemerinin bulunduğu 80 metre derinliğindeki kanyon üzerine 2012'de inşa edilen teras, "Türkiye'nin ilk cam seyir terası" olma özelliği taşıyor.

Ziyaretçi sayısı ve ekonomik katkı

Tarihi ilçede bulunan 11 metre uzunluğundaki 75 ton yüke dayanıklı teras, özellikle hafta sonları yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu yıl terası ziyaret eden kişi sayısı 152 bin 643 olurken, elde edilen gelir ise 10 milyon 33 bin lira olarak kaydedildi.

Sonbahar manzarası

Bölgeye gelenler, sonbahar aylarında yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçların oluşturduğu manzarayı 80 metre yükseklikten izliyor; teras, fotoğraf ve doğa tutkunları için önemli bir nokta haline geldi.

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesindeki İncekaya Kanyonu üzerine yapılan cam seyir terasına gelen ziyaretçiler, sonbaharın tonlarını seyretme imkanı buluyor.