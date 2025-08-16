İlyas Yalçıntaş Hatay'da konser verdi: Yayladağı Festivali'nde coşku

DOLAR
İlyas Yalçıntaş, 23.'sü düzenlenen Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kapsamında Hatay'da sahne alıp sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 23:47
İlyas Yalçıntaş Yayladağı'nda Sahne Aldı

23.'sü düzenlenen Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kapsamında konser

İlyas Yalçıntaş, bu yıl 23.'sü düzenlenen Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali programı kapsamında Hatay'da bir konser verdi.

Yayladağı Atatürk Meydanı'nda sahneye çıkan sanatçı, dinleyicilere sevilen şarkılarını seslendirdi; izleyiciler de şarkılara eşlik ederek geceye coşku kattı.

Konseri, Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Yayladağı Cumhuriyet Başsavcısı Zuhal Albakır, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Dinç de izledi.

