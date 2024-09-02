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İndirimi Duyan Migros'a Koşuyor: Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li 290 TL'den 189 TL'ye Kadar Düştü!

Migros, Eylül ayında birçok üründe büyük indirimler sunuyor. Eylül ayının en cazip fırsatları ve indirimli ürünleri hakkında detaylı bilgiler haberimizde.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 16:03
İndirimi Duyan Migros'a Koşuyor: Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li 290 TL'den 189 TL'ye Kadar Düştü!

Migros Eylül 2024 İndirimleri: Eylül Ayının En İyi Fırsatları ve Ürünleri

Migros, Eylül ayına hızlı bir giriş yaparak alışveriş severlere büyük indirimler sunuyor. Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan Migros, bu ayda birçok üründe cazip fırsatlar ve özel indirimler sunarak bütçenize dost teklifler sağlıyor. Bu yazımızda, Eylül ayında Migros’ta bulabileceğiniz en iyi indirimli ürünleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. İşte Migros’un Eylül 2024 kataloglarından seçilen bazı indirimli ürünler:

İndirimi Duyan Migros'a Koşuyor: Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li 290 TL'den 189 TL'ye Kadar Düştü!

ET VE SAKATATLARDA BÜYÜK İNDİRİMLER

Migros, et ürünlerinde sunduğu indirimlerle dikkat çekiyor. Özellikle Beypiliç ve Erpiliç markalarından çeşitli pirzola seçenekleri, kilogram başına 159 TL gibi cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca, Uzman Kasap'ın dana köfte ve sosis çeşitleri de dikkat çekici indirimlerle yer alıyor. Uzman Kasap Dana Taze Sosis Köfte ve Uzman Kasap Dana Hellimli Sosis Köfte kilogram başına 539,95 TL’den 485,96 TL’ye düşürüldü.

İçeceklerde Özel Teklifler

Fusetea’nın çeşitli aromalı içecekleri, Eylül ayında Migros’un raflarında uygun fiyatlarla yer alıyor. Mango Ananas, Şeftali ve Limon aromalı Fusetea Pet şişeleri, 40 TL yerine 35 TL gibi indirimli fiyatlarla satışta. Ayrıca, Sprite Limon Aromalı Pet 1,5 L ise 40 TL’den 30,95 TL’ye düşürüldü.

İndirimi Duyan Migros'a Koşuyor: Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li 290 TL'den 189 TL'ye Kadar Düştü!İndirimi Duyan Migros'a Koşuyor: Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li 290 TL'den 189 TL'ye Kadar Düştü!İndirimi Duyan Migros'a Koşuyor: Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li 290 TL'den 189 TL'ye Kadar Düştü!

SAĞLIKLI BESLENME ÜRÜNLERİNDE KAMPANYALAR

Sağlıklı yaşamı destekleyen ürünlerde de cazip fırsatlar var. Fomilk Badem, Hindistan Cevizi ve Soya içecekleri, kilogram başına 115 TL’den 89,95 TL’ye düşürüldü. Ayrıca, Fomilk Badem Şekersiz içeceği de aynı indirimle sunuluyor. Kellogg's Granola çeşitleri, granola karışık meyveli ve çikolata parçacıklı seçenekleri ise 119,95 TL yerine 89,90 TL’ye satılmakta.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE ÖZEL TEKLİFLER

Temizlik ürünlerinde de avantajlı fiyatlar mevcut. Cif Ultra Hız Her Yer Leke Uzmanı 750 ml ürünü, 82,95 TL’den 59,95 TL’ye indirilmiş. Ayrıca, Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 32’li paket, 289,95 TL yerine 189,95 TL olarak satışta.

İndirimi Duyan Migros'a Koşuyor: Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li 290 TL'den 189 TL'ye Kadar Düştü!

KAHVALTI VE ATISTIRMALIKLARDA FIRSATLAR

Kahvaltı ve atıştırmalıklar için de indirimli seçenekler bulunuyor. Doritos Taco Mısır Cipsi Parti Boy 169 gr, 43,95 TL’den 36,50 TL’ye düşürülmüş. Tchibo Türk Kahvesi 100 g ise 44,95 TL yerine 34,95 TL’den satışta. Ayrıca, Kellogg’s Granola Karışık Meyveli ve Çikolata Parçacıklı ve Fındıklı çeşitleri de benzer şekilde indirime girmiş durumda.

PEYNİR VE ŞEKER ÜRÜNLERİNDE İNDİRİMLER

Çaykur Tiryaki Çayı 1000 g paketi, 197 TL yerine 156,95 TL olarak sunuluyor. Peynir çeşitlerinde ise Tahsildaroğlu Klasik İnek Peyniri kilogram başına 339,90 TL olarak fiyatlandırılmış. Irmak Toz Şeker 5 kg, 164,95 TL’ye düşürülmüş.

GIDA ÜRÜNLERİNDE KAMPANYALAR

Migros, Eylül ayında gıda ürünlerinde de çeşitli kampanyalar düzenliyor. Banvit Piliç Pirzola kilogram başına 159 TL’den satılmakta. Ayrıca, Erşan Vakumlu Kangal Sucuk 250 g, 250 TL yerine 149 TL’ye indirildi. Signal White Now Original Diş Macunu 2x75 ml, 389,95 TL yerine 174,95 TL’ye sunuluyor. Uzman Kasap’ın çeşitli et ürünleri de indirimli fiyatlarla dikkat çekiyor. Dana Kemikli Biftek (T-bone Steak) ve Dana Newyork Steak kilogram başına sırasıyla 665,96 TL ve 611,96 TL olarak satışta.

Migros’un Eylül ayı indirimleri, hem temel ihtiyaçları hem de özel ürünleri uygun fiyatlarla temin etme fırsatı sunuyor. Eylül ayında bu fırsatları kaçırmamak için Migros mağazalarına uğramayı unutmayın!

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