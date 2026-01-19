İnebolu'da 54 Yaşındaki Saim Gürel Kar Altında Denize Girdi
Karlı havaya aldırış etmeden denize girip kulaç attı
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Saim Gürel, kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeyerek denize girdi.
Kalın kıyafetli arkadaşlarının gözü önünde önce karların üzerine uzanan Gürel, ardından denize girerek kulaç attı. Haberde yer alan bilgilere göre hava sıcaklığı 1 derece, deniz suyu sıcaklığı 6 derece olarak bildirildi.
Gürel, karlı havalarda da denize girdiklerini belirterek şunları söyledi:
“Bu karlı günü kaçırmak istemedik. İnebolu’da yıllar sonra güzel bir kar yağdı. Şu anda şehir merkezi bile beyaz örtüyle kaplandı. 'Denizden kar yağarsa doldurur' diye tabir vardır. Bizde de denizden yağdı, doldurdu. Bütün İnebolu karlı, bizler de bu karlı havada denize girmesek olmazdı. Ben, açık deniz yüzücüsüyüm. Kış aylarında da yüzüyoruz. Şu anda hava sıcaklığı 1 derece gibi, deniz suyu ise 6-8 derece civarında. Bizler yaz kış denize giriyoruz. Soğuk suyunda şifa olduğuna inanıyoruz. İnebolu, İstiklal madalyalı tek ilçedir. Şehit Şerife Bacı’nın torunları oluyoruz. Şehit Şerife Bacı ve atalarımız, kar kış demeden İnebolu’dan cephaneleri Kurtuluş Savaşı’nda kağnılarla taşıdılar. O büyük mücadeleyi verdiler, Allah hepsinden razı olsun. Bizler de dayanıklılığımızı göstereceğiz. Bu suya gireceğiz.” Gürel, soğuk suyun şifa ve sağlık olduğunu vurgulayarak, “Buradan bütün yüzücü arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Arkadaşlar İstanbul Boğazı’nda güzel yüzün ama İnebolu’da güzel. Herkesi İnebolu’ya bekleriz” dedi. İnebolu'daki bu görüntüler, ilçenin karla kaplandığı bir günde vatandaşların dikkatini çekti. KASTAMONU’NUN İNEBOLU İLÇESİNDE SOĞUK VE KARLI HAVAYA ALDIRIŞIN ETMEYEN BİR KİŞİ, KARADENİZ’İN SERİN SULARINA KENDİSİNİ BIRAKARAK YÜZDÜ.
Gürel, soğuk suyun şifa ve sağlık olduğunu vurgulayarak, “Buradan bütün yüzücü arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Arkadaşlar İstanbul Boğazı’nda güzel yüzün ama İnebolu’da güzel. Herkesi İnebolu’ya bekleriz” dedi.
İnebolu'daki bu görüntüler, ilçenin karla kaplandığı bir günde vatandaşların dikkatini çekti.
KASTAMONU’NUN İNEBOLU İLÇESİNDE SOĞUK VE KARLI HAVAYA ALDIRIŞIN ETMEYEN BİR KİŞİ, KARADENİZ’İN SERİN SULARINA KENDİSİNİ BIRAKARAK YÜZDÜ.