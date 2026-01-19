İnebolu'da 54 Yaşındaki Saim Gürel Kar Altında Denize Girdi

Karlı havaya aldırış etmeden denize girip kulaç attı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Saim Gürel, kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeyerek denize girdi.

Kalın kıyafetli arkadaşlarının gözü önünde önce karların üzerine uzanan Gürel, ardından denize girerek kulaç attı. Haberde yer alan bilgilere göre hava sıcaklığı 1 derece, deniz suyu sıcaklığı 6 derece olarak bildirildi.

Gürel, karlı havalarda da denize girdiklerini belirterek şunları söyledi: