İnönü Adliyesi Hizmete Açıldı — Hamamcı ve Teymur’den Ziyaret

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı ve Kaymakam Talha Atılay Teymur, ilçede hizmete başlayan İnönü Adliyesini ziyaret ederek yeni görevlilere hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 17:24
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 17:24
Ziyaret ve temenniler

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı ve İlçe Kaymakamı Talha Atılay Teymur, ilçede hizmete başlayan İnönü Adliyesini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Başkan Hamamcı ve Kaymakam Teymur; Cumhuriyet Savcıları Nuray Dağdelen ve Merve Yıldız ile Hâkimler Melike Bozkurt ve Hüseyin Fıstıkçı’yı makamlarında ziyaret ederek yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başkan Hamamcı, yeni adliye binasının İnönü ilçesine hayırlı olmasını dileyerek, adli hizmetlerin ilçede sunulmasının vatandaşlar açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

