Sivas’ta Duman Zehirlenmesi: 6 Günlük Buzağıya Bagajda Acil Müdahale

Sivas'ta ahırda yakılan ateşin dumanından etkilenen 6 günlük buzağı, veterinerin otomobil bagajında yaptığı acil müdahale ile hayata döndü.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:13
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:13
Gürün Çiçekyurt’ta sıcaklık için yakılan ateş trajediyi önledi

Sivas’ta dondurucu soğuklarla mücadele eden besiciler, buzağıların üşümemesi için ahırlarda ateş yakmak zorunda kaldı. Gürün ilçesi Çiçekyurt köyünde bir besicinin yakmış olduğu ateşin dumanı, 6 günlük bir buzağıyı etkiledi ve hayati tehlike oluşturdu.

Rahatsızlanan buzağı, besici tarafından ilçe merkezindeki veterinere götürüldü. Acil müdahale için zamanla yarışan ekip, tedaviyi beklemeyecek şekilde müdahaleyi sürdürdü.

Veteriner hekim Bülent Köse, zor durumdaki buzağıya müdahaleyi otomobilin bagajında gerçekleştirdi. Bu kapsamda damar yolu açılıp ilaç verildi ve maske ile oksijen desteği sağlandı.

Veteriner hekim Bülent Köse, buzağının kendilerine geldiğinde hayati tehlikesinin bulunduğunu, nabzının 227’ın üzerinde olduğunu ve akciğerlerinde oksijen oranının düşük olduğunu bildirdi. Yapılan acil müdahalenin ardından buzağının şifa bulduğu öğrenildi.

