İş arayalara 81 ilde iş fırsatı! İŞKUR az önce KPSS'siz yaş sınırı olmadan 24 bin personel alım ilanı açtı: TIKLA BAŞVUR

İŞKUR, her gün farklı sektörlerde binlerce adayı istihdam etmek için ilanlar yayınlıyor. Kamu ya da özel sektör ilanlarının bulunduğu sitede 2024 Ocak ayı itibariyle toplamda 24 binden fazla beden işçisi alımı gerçekleştirildiği görülüyor. Türkiye’nin birçok ilinde yapılacak olan alımlarda adaylardan bazı şartların karşılanması bekleniyor. Bu şartlar haberimizin devamında yer alıyor.

İş arayalara 81 ilde iş fırsatı! İŞKUR az önce KPSS'siz yaş sınırı olmadan 24 bin personel alım ilanı açtı: TIKLA BAŞVUR
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Beden İşçisi Alımı İlanları İŞKUR’da! Başvuru Koşulları ve Süreci Neler?

İŞKUR, 2024 yılında beden işçisi alımı yapmak için ilanlarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Alımlar, temizlik, taşıma, yükleme ve boşaltma, inşaat ve genel sektörlerde yapılacak. Alınacak beden işçilerinin 22693’ü genel, 374’ü inşaat, 298’i taşıma, yükleme ve boşaltma, 647’si temizlik alanlarında çalışacak.

personel alımı

İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Beden işçisi alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR’a kayıtlı olmak ve işsiz statüsünde olmak,

Kamu haklarına tam erişimi olmak, mahrum olmamak,

Erkek adayların askerlik olmaması ya da askerliğin tamamlanmış olması,

İlana göre en az okur yazar olmak şartının yanında yine bu şart ilana göre değişmekte olup en az ilköğretim ya da ortaöğretim mezunu şartı da istenebilmektedir.

İlana göre değişmekle birlikte yakta durmaya, çalışmaya herhangi bir engeli olmamak ve belgelendirmek.

İlana göre değişen bir faktör olarak ilgili yaş aralığında olmak, istenilen tecrübe yılına sahip olmak, ilanı yapan kurumun istediği yerde ikamet ediyor olmak gibi çeşitli özel şartların da adaylardan istendiği ve bu şartların ilana göre değişiklik gösterdiği görülmektedir.

İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

personel alımı

Beden işçisi alımı ilanlarına başvurular, elektronik ortamda https://esube.iskur.gov.tr/ adresinden yapılacak. Başvuru tarihleri henüz açıklanmadı ve her an duyurulması bekleniyor.

İlgili ilanlara başvurmak için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

Beden İşçisi (Genel): BURAYA TIKLAYIN

Beden İşçisi (İnşaat): BURAYA TIKLAYIN

Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma): BURAYA TIKLAYIN

Beden İşçisi (Temizlik): BURAYA TIKLAYIN

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