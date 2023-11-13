İş Bankası 6 ilde personel alımı yapacak! İki pozisyon için başvurular açıldı

Türkiye İş Bankası, İŞKUR işbirliğiyle 6 farklı şehirde personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Banka, finans sektörüne yeni katılacak çalışanlarını belirli şartlarla arıyor. İlanlar Bankacılık Meslek Elemanı ve Büro Memuru pozisyonları için geçerli olacak.

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan son dakika açıklamasıyla duyurulan bu alımlar, istihdamın artırılması ve nitelikli iş gücünün banka bünyesine kazandırılması hedefiyle gerçekleştiriliyor. İş Bankası'nın bu kapsamda yapacağı alımlar, Balıkesir, Tekirdağ, Kocaeli, Tokat, Muğla ve Van illerinde gerçekleşecek.





Başvuru süreci için belirlenen kriterler arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı ilk sırada yer alıyor. Ayrıca başvuru yapacak adayların mülakat tarihi itibariyle 30 yaşından genç olmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra, en az %40 engelli raporu bulunması ve kamu haklarından yoksun olmamak da aranan şartlar arasında.

Adaylarda zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmaması, askerlikle ilişkisinin olmaması ve belirli bir eğitim düzeyine sahip olmaları da talep edilen kriterler arasında yer alıyor. Bu kapsamda, lise, ticaret meslek lisesi veya 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunu olmak gerekiyor.

Başvuru süreci ve detaylı bilgiler, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Türkiye İş Bankası'nın bu adımla istihdam olanaklarını genişletmeyi ve nitelikli iş gücü kazandırmayı hedeflediği belirtiliyor.