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İş Bankası, KPSS ve sınav şartını kaldırdı! Yüksek maaş ile İş Bankası'nda kariyer fırsatı

İş Bankası, Kıbrıs şubesinde görevlendirilmek üzere avukat alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları, kontenjan bilgileri ve başvuru süreci haberimizde

Yayın Tarihi: 26.08.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 10:34
İş Bankası, KPSS ve sınav şartını kaldırdı! Yüksek maaş ile İş Bankası'nda kariyer fırsatı

İş Bankası, Ağustos ayı içerisinde yeni personel alımı ilanını yayımladı. Banka, Kıbrıs'ta bulunan şubesinde görevlendirilmek üzere avukat pozisyonunda istihdam sağlayacak. Bu alımlar, lisans mezunu adaylar arasından yapılacak olup, başvuru koşulları ve detaylar resmi ilanla duyuruldu. İş Bankası'nın Kıbrıs'ta açtığı bu avukat pozisyonu, bankacılık sektöründe kariyer yapmak isteyen hukuk mezunları için önemli bir fırsat sunuyor.

İş Bankası, KPSS ve sınav şartını kaldırdı! Yüksek maaş ile İş Bankası'nda kariyer fırsatı

KONTENJAN BİLGİLERİ VE POZİSYON DETAYLARI

İş Bankası, Kıbrıs şubesinde görevlendirilmek üzere bir avukat alımı gerçekleştirecek. Bu pozisyonda görev alacak olan avukatlar, bankacılık uygulamalarına ilişkin mütalaa sunulması, banka aleyhine açılan dava ve süreçlerin takibi, banka alacaklarının tahsisine yönelik hukuki süreçlerin takibi gibi görevlerden sorumlu olacaklar. Bu nedenle, adayların bankacılık hukuku alanında bilgi sahibi olmaları ve ilgili davalarda deneyim kazanmaları büyük önem taşıyor.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İş Bankası, avukat alımı için adaylardan çeşitli genel şartlar aramaktadır. İşte başvuru yapacak adayların sağlaması gereken genel şartlar:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Adayların T.C. vatandaşı olması gerekiyor.
  • Kamu haklarından mahrum olmamak: Adaylar, kamu haklarından yoksun bulunmamalıdır.
  • Herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak: Affa uğramış olsa dahi, adayların sabıka kaydı temiz olmalıdır.
  • Sağlık durumu K.K.T.C.’de çalışmaya elverişli olmak: Adayların sağlık durumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her yerinde görev yapmaya uygun olmalıdır.
  • Zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak: Adayların herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamalıdır.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İş Bankası'nın Kıbrıs'ta görevlendirilmek üzere avukat alımı için belirlediği özel şartlar da bulunmaktadır. Bu şartlar, adayların ilgili pozisyona uygunluğunu belirleyen kriterler arasında yer almaktadır:

  • Hukuk Fakültesi mezunu olmak: Adayların hukuk fakültesinden mezun olmaları gerekmektedir. Mezuniyet tarihi 21.08.2023 ve öncesi olmalıdır.
  • Avukatlık ruhsatına sahip olmak: Adayların avukatlık ruhsatına sahip olması zorunludur.
  • K.K.T.C. Barosu'na kayıtlı olmak: Adayların Kıbrıs Türk Barosu'na kayıtlı olmaları gerekmektedir.
  • K.K.T.C.'de ikamet etmek: Adayların Kıbrıs'ta ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.
  • Yaş sınırı: 21.08.2024 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (31 Ağustos 1994 ve sonrasında doğanlar başvurabilecektir).
  • Askerlik durumu: Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da en erken 2025 Ağustos ayına kadar tecil ettirmiş olmak gerekmektedir. Askerlik görevini yürütenlerin ise en geç 2024 Ağustos ayı içerisinde terhis olmaları beklenmektedir.
  • Deneyim: Benzer pozisyonda ve banka davaları konusunda en az 1-2 yıl deneyimli olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İş Bankası'nın avukat alımı için başvurular, ilanın yayımlanmasıyla birlikte başlamış durumda. Adaylar, başvurularını yalnızca online olarak gerçekleştirebilecekler. Başvuru süresi 31 Ağustos 2024 tarihinde sona erecektir. Başvurular, İş Bankası'nın insan kaynakları portalı üzerinden kabul edilmektedir. Adaylar, başvuru ekranına ulaşmak ve detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilir.

İŞ BANKASI'NDA KARİYER FIRSATI: NEDEN BAŞVURMALISINIZ?

İş Bankası, Türkiye’nin en köklü ve prestijli bankalarından biridir. Banka bünyesinde çalışmak, kariyer açısından önemli bir adım olabilir. Özellikle Kıbrıs'ta görev alacak olan avukatlar için sunulan bu pozisyon, uluslararası deneyim kazanmak ve bankacılık hukuku alanında uzmanlaşmak için büyük bir fırsat sunuyor.

Kıbrıs’ta çalışmak isteyen, hukuk mezunu ve deneyimli avukatların bu fırsatı kaçırmaması önemlidir. İş Bankası, güçlü kariyer olanakları, geniş yan haklar ve profesyonel gelişim imkânları sunarak çalışanlarına değer katan bir kurumdur.

İŞ BANKASI'NDA GELECEĞİNİZİ ŞEKİLLENDİRİN

İş Bankası'nın Kıbrıs'ta avukat pozisyonunda gerçekleştireceği bu alım, kariyerinde ilerlemek isteyen hukuk profesyonelleri için kaçırılmaması gereken bir fırsat olarak öne çıkıyor. Gerekli şartları sağlayan adaylar, bu prestijli pozisyon için başvurularını en kısa sürede tamamlamalıdır. Detaylar ve başvuru süreci için İş Bankası’nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Not: Başvuru için gerekli tüm belgeleri hazırlamayı ve başvuru sürecini titizlikle takip etmeyi unutmayın. İş Bankası, adayların profesyonel ve donanımlı olmasını beklemektedir.

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