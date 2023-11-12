İş Bankası memur alımı başladı! Başvuru şartlarına uyan yüksek maaşla banka memuru olacak

Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından İş Bankası, Kasım ayında memur alımı gerçekleştirecek. Banka, KPSS şartı aramadan alım yapacak ve bu kapsamda başvuruları Türkiye genelindeki 81 ilde kabul edecektir. İş Bankası'nın duyurusuna göre, kurumsal müşteri ilişkileri yöneticisi pozisyonu için uzman yardımcısı alımı yapılacak.

Bu önemli alım fırsatı, iş arayan birçok kişi için büyük bir heyecan yaratırken, başvuru yapacak adaylar için detaylar da belli oldu. Başvuru şartları ve sürecine ilişkin ayrıntılar, İş Bankası tarafından yapılan resmi açıklama ile netlik kazandı. İlanın detaylarını öğrenmek ve başvuru yapmak isteyen adaylar, İş Bankası'nın resmi web sitesinden gerekli bilgilere ulaşabilirler.

Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından İş Bankası, Kasım ayında gerçekleştireceği memur alımı için başvuru şartlarını açıkladı. Öne çıkan detaylara göre, bu alımda KPSS şartı aranmıyor. İş Bankası, uzman yardımcısı olarak görev yapacak Kurumsal Müşteri İlişkileri Yöneticisi pozisyonuna personel alacak. Başvurular, Türkiye'nin her ilinden kabul edilecek.

İlanın detaylarına göre, başvuru yapacak adaylardan bölüm şartı aranmaksızın lisans mezunu olmaları isteniyor. Başvuru yapacak adayların son başvuru tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor. Başvuru şartlarını sağlayan tüm adaylar, başvurularını tamamlayabilecekler. Erkek adaylardan askerlik görevini tamamlamış olmaları bekleniyor.

Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, genel yetenek ve İngilizce sınavlarına tabi tutulacaklar. Sınavlarda başarılı olan adaylar, değerlendirme merkezi ve insan kaynakları departmanı görüşmelerine katılacaklar. Ardından panel mülakatlarına geçilecek. Başarılı olan adaylar, teklif ve onay sürecine katılarak İş Bankası ailesine dahil olabilecekler. Bu heyecan verici alım süreci, finans sektörüne ilgi duyan birçok aday için önemli bir fırsat sunuyor.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, İş Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurular, 10 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek. Detaylı bilgi ve başvuru formuna ulaşmak için adaylar, "https://ik.isbank.com.tr/" adresini ziyaret edebilirler. Başvurularını bu platform üzerinden tamamlayan adaylar, heyecan verici bir kariyer fırsatına bir adım daha yaklaşmış olacaklar.