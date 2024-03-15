İş Bankası memur alımı başvuruları başladı! O illerde memur olmak isteyene büyük şans

Banka personel alımları yakından takip edilirken İş Bankası memur alımı başlattığını açıkladı. Vatandaşlar başvuru şartlarını ve detayları araştırmaya başlarken son başvuru tarihi için uyarı yapıldı. İş Bankası memur alım şartları nelerdir? İşte detaylar...



İŞ BANKASI MEMUR ALIM ŞARTLARI

-TC vatandaşı olmak

-4 yıllık üniversitelerden mezun olmak

-30 yaşını doldurmamış olmak

-Askerlik görevinin tamamlanmış olması

-Görevini yapmasına engel sağlık sorununun bulunmaması

-Kurum ya da kuruluşara karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak

-Affa uğramış dahi olsa hüküm giymemiş olmak

-İstanbul ilinde ve belirtilen ilçelerde ikamet ediyor olmak. Belirtilen ilçeler dışında ikamet eden adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.



BAŞVURU ZAMANI VE YER BİLGİSİ

İş Bankası memur alımı için başvurular 11 Mart 2024 tarihine gerçekleşirken https://ik.isbank.com.tr/is-ilanlari-listesi adresinden işlemler tamamlanır.





