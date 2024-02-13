Bist 100
9.129,55 0%
DOLAR
30,73 0,03%
EURO
33,15 0,08%
ALTIN
2.003,3 0,41%

İş Bankası’ndan KPSS’siz Şoför Alımı! B Sınıfı Ehliyeti Olana 14 Şehirde Yüksek Maaşla Çalışma Fırsatı

İş Bankası personel alımı kapsamında 14 şehirde şoför alımı gerçekleştirecek. İş Bankası şoför alımı için başvurular internet üzerinden alınmaya başladı. Peki, İş Bankası şoför alımı için başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır, başvuru tarihleri nelerdir? İşte İş Bankası şoför alımı ilanı hakkında tüm detaylar…

Yayın Tarihi: 13.02.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 13:14
İş Bankası’ndan KPSS’siz Şoför Alımı! B Sınıfı Ehliyeti Olana 14 Şehirde Yüksek Maaşla Çalışma Fırsatı

İş Bankası 14 Şehirde Şoför Alacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri

İş Bankası personel alımı için yeni bir ilan yayımladı. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan ilana göre, İş Bankası 14 şehirde bulunan şube ve müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere şoför alımı yapacak.

personel alımı

İş Bankası şoför alımı için başvurular 13 Şubat 2024 tarihinde başladı ve 14 Şubat 2024 tarihinde sona erecek. İş Bankası şoför alımı için başvuru yapmak isteyen adayların en az lise mezunu olması, 28 yaşından küçük olması, SRC ve psikoteknik belgesine sahip olması gerekiyor. İşte İş Bankası şoför alımı ilanı hakkında tüm detaylar…

İş Bankası Şoför Alımı Görev Tanımı

İş Bankası tarafından yayımlanan şoför alımı ilanına göre, alınacak şoförler makam şoförü veya para nakil aracı şoförü olarak çalışacaklar. Şoför pozisyonundaki ekip arkadaşları, şubelerde ve bölge müdürlüklerinde ulaşım ve ulaştırma süreçlerinde görev alacaklar.

İş Bankası Şoför Alımı Yapılacak Şehirler

personel alımı

İş Bankası şoför alımı ilanına göre, şoför alımı yapılacak şehirler şöyle:

Ankara

Balıkesir

Çorum

Denizli

Düzce

Eskişehir

Gaziantep

İskenderun/Hatay

Isparta

Kayseri

Merkez/Muğla

Marmaris/Muğla

Sivas

Uşak

İş Bankası Şoför Alımı Başvuru Şartları

İş Bankası şoför alımı ilanına başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki genel ve özel şartları sağlamaları gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak ve kamu haklarından yoksun bulunmamak

Görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak

En az lise veya ticaret meslek lisesi mezunu olmak

11.02.2024 tarihi itibarıyla 28 yaşını doldurmamış olmak (11.02.1996 sonrasında doğmuş olanlar başvurabilecek)

Askerlik görevini tamamlamış olmak

2015 yılı ve öncesinde alınmış en az B sınıfı ehliyet veya 2015 yılından sonra alınmış en az D1 sınıfı ehliyet sahibi olmak

11.02.2025 tarihine kadar geçerli bir psikoteknik belgesine sahip olmak

SRC1 ve SRC2 belgelerinden herhangi birine sahip olmak

SRC3 ve SRC4 belgelerinden herhangi birine sahip olmak

İlanda belirtilen illerden herhangi birinde ikamet etmek

Daha önce, Bankanın yaptığı Operasyon Elemanı, Operasyon Destek Elemanı, Şoför ve Özel Güvenlik Görevlisi sınavlarının herhangi birinin mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak

İş Bankası Şoför Alımı Başvuru Tarihleri ve Yöntemi

İş Bankası şoför alımı ilanına başvurular 13 Şubat 2024 tarihinde başladı ve 14 Şubat 2024 tarihinde sona erecek. Başvurular internet üzerinden yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar, İş Bankası kariyer sitesine üye olarak başvuru formunu doldurabilecekler.

İş Bankası Şoför AlımıBAŞVURUSU İÇİN BURAYA TIKLAYIN

İş Bankası şoför alımı için KPSS şartı var mı?

Hayır, İş Bankası şoför alımı için KPSS şartı aranmamaktadır.

İş Bankası şoför alımı için maaş ne kadar?

İş Bankası şoför alımı için maaş, Banka ile sendika arasında yapılan toplu iş sözleşmesine göre belirlenmektedir. Maaş, unvan, görev, yabancı dil, performans primi gibi faktörlere göre değişiklik gösterebilmektedir.

İş Bankası şoför alımı için başvuru yaparken nelere dikkat etmeliyim?

İş Bankası şoför alımı için başvuru yaparken, başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız, belge ve bilgilerinizi güncel tutmanız, başvuru tarihlerini kaçırmamanız gerekmektedir. Ayrıca, başvuru yaptığınız ilde ikamet ettiğinizden emin olmanız, e-posta adresinizi ve telefon numaranızı kontrol etmeniz, sınav ve mülakat sürecinde gerekli belgeleri yanınızda bulundurmanız önemlidir.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de gece onayı! Emekliye yeni muafiyet müjdesi verildi

Resmi Gazete'de gece onayı! Emekliye yeni muafiyet müjdesi verildi

Yastık altında altın biriktirenler bunu es geçmesin! İslam Memiş bomba etkisi yaratacak uyarıyı yaptı

Yastık altında altın biriktirenler bunu es geçmesin! İslam Memiş bomba etkisi yaratacak uyarıyı yaptı

650.000 TL verip 5 katlı binanın sahibi olacaksınız! Yarın satışı yapılacak

650.000 TL verip 5 katlı binanın sahibi olacaksınız! Yarın satışı yapılacak

Kadına özel destek! Başvurana 100.000 lira ödenecek

Kadına özel destek! Başvurana 100.000 lira ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pırasayı bugüne kadar hep yanlış pişirmişiz! Meğer bunu ekleyince lezzeti beşe katlanıyormuş
2
Çalışma Bakanlığı'nda çalışmak için son fırsat! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına duyuruldu
3
Resimdeki farklı sandalyeyi bulmak için 6 saniyeniz var! Keskin nişancı gözüne sahip olanlar bulabiliyor
4
İş Bankası’ndan KPSS’siz Şoför Alımı! B Sınıfı Ehliyeti Olana 14 Şehirde Yüksek Maaşla Çalışma Fırsatı
5
Hastanelerde Çalışma Fırsatı! İŞKUR, KPSS’siz Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı Yayınladı! İşte Başvuru Detayları
6
Kahve makinesi, Smart TV, blender seti geliyor! BİM'de izdiham çıkaracak indirim başladı
7
KPSS puanı olanlar hemen başvurabilecek! TMO yaş ve puan şartıyla memur alacak

Yüzde 48 ikramiye müjdesi+ 1500 TL ek ikramiye! Maaşlar arttı da arttı

Depoları doldurmak için o tarihi bekleyin! Araç sahiplerine bayram ettirecek akaryakıt indirimi geliyor

Şimdi başvurana 2 ay sonra trink 150.000 TL faizsiz ödeme! Hem de 2 yıl öteleme ile

650.000 TL verip 5 katlı binanın sahibi olacaksınız! Yarın satışı yapılacak

Kredi kartı sahiplerinin yüzü gülecek! Artık o masraf ortadan kalkıyor

Resmi Gazete'de gece onayı! Emekliye yeni muafiyet müjdesi verildi

İş Bankası’ndan KPSS’siz Şoför Alımı! B Sınıfı Ehliyeti Olana 14 Şehirde Yüksek Maaşla Çalışma Fırsatı

Yastık altında altın biriktirenler bunu es geçmesin! İslam Memiş bomba etkisi yaratacak uyarıyı yaptı

Tarım Bakanlığı 1500 Tarım İşçisi Alımı Bugün Başladı 26 Meslek 50'den Fazla İlde KPSS'siz İş Fırsatı: İşte İŞKUR Başvuru Detayları

Kadına özel destek! Başvurana 100.000 lira ödenecek

Optik İllüzyon görsel zeka testi: Ormandaki gizli elmayı 5 saniyede sadece dahiler bulubiliyor

O banka tüm cüzdanları dolduracak! 30 bin TL faizsiz kredi başvuruları resmen açıldı