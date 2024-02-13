İş Bankası’ndan KPSS’siz Şoför Alımı! B Sınıfı Ehliyeti Olana 14 Şehirde Yüksek Maaşla Çalışma Fırsatı

İş Bankası 14 Şehirde Şoför Alacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri

İş Bankası personel alımı için yeni bir ilan yayımladı. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan ilana göre, İş Bankası 14 şehirde bulunan şube ve müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere şoför alımı yapacak.





İş Bankası şoför alımı için başvurular 13 Şubat 2024 tarihinde başladı ve 14 Şubat 2024 tarihinde sona erecek. İş Bankası şoför alımı için başvuru yapmak isteyen adayların en az lise mezunu olması, 28 yaşından küçük olması, SRC ve psikoteknik belgesine sahip olması gerekiyor. İşte İş Bankası şoför alımı ilanı hakkında tüm detaylar…



İş Bankası Şoför Alımı Görev Tanımı

İş Bankası tarafından yayımlanan şoför alımı ilanına göre, alınacak şoförler makam şoförü veya para nakil aracı şoförü olarak çalışacaklar. Şoför pozisyonundaki ekip arkadaşları, şubelerde ve bölge müdürlüklerinde ulaşım ve ulaştırma süreçlerinde görev alacaklar.

İş Bankası Şoför Alımı Yapılacak Şehirler





İş Bankası şoför alımı ilanına göre, şoför alımı yapılacak şehirler şöyle:

Ankara

Balıkesir

Çorum

Denizli

Düzce

Eskişehir

Gaziantep

İskenderun/Hatay

Isparta

Kayseri

Merkez/Muğla

Marmaris/Muğla

Sivas

Uşak

İş Bankası Şoför Alımı Başvuru Şartları

İş Bankası şoför alımı ilanına başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki genel ve özel şartları sağlamaları gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak ve kamu haklarından yoksun bulunmamak

Görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak

En az lise veya ticaret meslek lisesi mezunu olmak

11.02.2024 tarihi itibarıyla 28 yaşını doldurmamış olmak (11.02.1996 sonrasında doğmuş olanlar başvurabilecek)

Askerlik görevini tamamlamış olmak

2015 yılı ve öncesinde alınmış en az B sınıfı ehliyet veya 2015 yılından sonra alınmış en az D1 sınıfı ehliyet sahibi olmak

11.02.2025 tarihine kadar geçerli bir psikoteknik belgesine sahip olmak

SRC1 ve SRC2 belgelerinden herhangi birine sahip olmak

SRC3 ve SRC4 belgelerinden herhangi birine sahip olmak

İlanda belirtilen illerden herhangi birinde ikamet etmek

Daha önce, Bankanın yaptığı Operasyon Elemanı, Operasyon Destek Elemanı, Şoför ve Özel Güvenlik Görevlisi sınavlarının herhangi birinin mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak

İş Bankası Şoför Alımı Başvuru Tarihleri ve Yöntemi

İş Bankası şoför alımı ilanına başvurular 13 Şubat 2024 tarihinde başladı ve 14 Şubat 2024 tarihinde sona erecek. Başvurular internet üzerinden yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar, İş Bankası kariyer sitesine üye olarak başvuru formunu doldurabilecekler.

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İş Bankası şoför alımı için KPSS şartı var mı?

Hayır, İş Bankası şoför alımı için KPSS şartı aranmamaktadır.

İş Bankası şoför alımı için maaş ne kadar?

İş Bankası şoför alımı için maaş, Banka ile sendika arasında yapılan toplu iş sözleşmesine göre belirlenmektedir. Maaş, unvan, görev, yabancı dil, performans primi gibi faktörlere göre değişiklik gösterebilmektedir.

İş Bankası şoför alımı için başvuru yaparken nelere dikkat etmeliyim?

İş Bankası şoför alımı için başvuru yaparken, başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız, belge ve bilgilerinizi güncel tutmanız, başvuru tarihlerini kaçırmamanız gerekmektedir. Ayrıca, başvuru yaptığınız ilde ikamet ettiğinizden emin olmanız, e-posta adresinizi ve telefon numaranızı kontrol etmeniz, sınav ve mülakat sürecinde gerekli belgeleri yanınızda bulundurmanız önemlidir.