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İş Bankası o illerde yüksek maaşlı personel alımı yapıyor! Başvuru şartlarına dikkat

İş Bankası, kendi bünyesinde personel alımının yapılacağını duyurdu. Peki başvuru koşulları neler ve hangi pozisyonlara alım yapılacak? Detaylar burada..

Yayın Tarihi: 14.06.2024 23:39
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 23:39
İş Bankası o illerde yüksek maaşlı personel alımı yapıyor! Başvuru şartlarına dikkat

Türkiye İş Bankası, yapısındaki boşluğu doldurmak için yeni personel alımının yapılacağını duyurdu. Bu kapsamda Ankara'da çalışmak üzere elektrik mühendisi ile inşaat mühendisi alımı yapılacağı belirtiliyor. Banka, başvuru şartlarıyla birlikte son başvuru tarihlerini de açıkladı.

BAŞVURU KOŞULLARI

İş Bankası personel alımı çerçevesinde adaylardan istenen başvuru koşullarını paylaştı. Buna göre aşağıdaki koşullar geçerlidir:

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak,

* En geç 30 Haziran 2022 tarihine kadar Elektrik, Elektronik ve Mekanik bölümlerinden mezun olmak,

* 30 yaş altı olmak,

İş Bankası o illerde yüksek maaşlı personel alımı yapıyor

* Askerlik hizmetini tamamlamış veya 2025 yılı Haziran ayından önce askerlik tecil etmiş erkek adaylar; Ayrıca, askerlik yapmış olanların en geç Haziran 2024 tarihine kadar terhis edilmesi gerekir,

* Ofis programlarını ve AutoCAD programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak,

* Seyahat kısıtlaması olmayan ve aktif olarak araç kullanabilen,

* Sağlığı iyi olan ve Türkiye'nin her yerinde çalışabilen,

* Affedilmiş olsa bile herhangi bir suçtan hapis cezasına çarptırılmamış olmak.

BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

İş Bankası, bu pozisyonlara başvurmak isteyen adayların 10 Haziran (10 Haziran dahil) tarihine kadar başvuru yapabileceklerini duyurdu. Başvurular İş Bankası resmi internet sitesinin “Kariyer” bölümünden gönderilecektir.

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