İŞKUR ilanı az önce duyurdu: 81 ilde KPSS'siz en az 35 bin TL maaş ile temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), özel sektörün yanı sıra kamu sektöründe de istihdam edilmek üzere 81 ilde toplam 7257 güvenlik ve temizlik görevlisi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Özellikle iş arayan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunan bu alımlar, KPSS şartı aranmaksızın yapılacak. Alımların detayları, başvuru şartları ve süreç hakkında tüm bilgileri bu haberde bulabilirsiniz.

7257 GÜVENLİK VE TEMİZLİK PERSONELİ ALINACAK!

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan bu ilan kapsamında, 81 ilde farklı alanlarda istihdam edilmek üzere 5629 temizlik görevlisi ve 1628 güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Bu alımlar, özel sektör ve kamu sektöründe farklı alanlarda istihdam sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI ALAN DAĞILIMI

Güvenlik görevlisi alımları, çeşitli sektörlerde istihdam edilecek şekilde planlandı. Alanlara göre güvenlik görevlisi alım sayıları ise şu şekilde:

Güvenlik Görevlisi: 714

714 Güvenlik Görevlisi (Eğitim Kurumları): 2

2 Güvenlik Görevlisi (Hastane): 9

9 Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı): 119

119 Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 784

TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI ALAN DAĞILIMI

Temizlik personeli alımları da farklı sektörlerde görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecek. İŞKUR’un açıkladığı alan dağılımı ise şöyle:

Süpürgeci (Temizlik İşçisi) - Cadde, Sokak vb.: 1

1 Temizlik Görevlisi: 4708

4708 Temizlik Görevlisi (Hastane): 117

117 Temizlik İşçisi (Elle - Cadde, Sokak, Park vb.): 1

1 Beden İşçisi (Temizlik): 801

801 Uçak Temizlik Görevlisi: 1

BAŞVURU İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR

İŞKUR’un ilanına başvurmak isteyen adaylar için genel başvuru şartları şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

İŞKUR’a kayıtlı olmak veya yeni kayıt yaptırmak

Başvurulan pozisyonun gerektirdiği özel niteliklere sahip olmak

Görevi yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMLARI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

Güvenlik görevlisi alımları için adayların dikkat etmesi gereken bazı özel gereklilikler bulunmaktadır. Bunlar:

Silahlı veya silahsız güvenlik kimlik kartına sahip olmak

Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilmek

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMLARI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

Temizlik görevlisi pozisyonu için başvuracak adayların, görev yapacakları alanların tertip ve düzeninden sorumlu olacaklarını bilmeleri önemlidir. Temizlik görevlileri, sorumlu oldukları alanları temiz ve düzenli tutmakla yükümlü olacaklardır.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR aracılığıyla yayımlanan ilanlara başvurmak isteyen adaylar, başvurularını aşağıdaki yöntemlerle gerçekleştirebilirler:

İŞKUR’un Resmi İnternet Sitesi: https://www.iskur.gov.tr/ En Yakın İŞKUR Bürosu: Adaylar, bulundukları şehirdeki İŞKUR bürosuna giderek şahsen başvuru yapabilirler. Elektronik Ortamda Başvuru: İŞKUR’un online başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

KPSS ŞARTI ARANMIYOR!

İŞKUR’un bu alım haberi, özellikle KPSS’ye girmeden iş sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. KPSS puanına gerek kalmadan kamu sektöründe iş bulma imkanı tanıyan bu alımlara başvurmayı düşünen adayların, başvuru şartlarını dikkatlice incelemeleri ve gerekli belgeleri hazırlamaları önem arz ediyor.

SONUÇ

İŞKUR’un 81 ilde gerçekleştireceği bu geniş çaplı alım, hem iş arayanlar hem de sektördeki iş gücü açığını kapatmak için önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Adaylar, belirtilen başvuru yöntemlerinden herhangi birini kullanarak, güvenlik veya temizlik görevlisi olarak iş hayatına atılma fırsatını yakalayabilirler. Başvuruların son tarihi ve detaylı bilgilerin İŞKUR’un resmi internet sitesinden takip edilmesi önerilir.