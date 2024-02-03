İŞKUR işsiz vatandaş bırakmayacak! Bu kadroya 24 bin personel alımı için işte şartlar!

24 binden fazla beden işçisi alımı yapılacak! Şartlar açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİNLERCE BEDEN İŞÇİSİ ALIMI

İş arayan adaylar yayımlanan iş ilanlarını yakından takip ediyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan son ilanlara göre 24 binden fazla beden işçisi alımı yapılacağı öğrenildi. Alımlar temizlik, taşıma, yükleme ve boşaltma, inşaat ve genel sektörler alanlarında yapılacak. Açık iş ilanlarına göre Genel Beden İşçisi kadrosuna 22 bin 693 kişi, İnşaat Beden İşçisi kadrolarına 374 kişi,





Taşıma- Yükleme- Boşaltma kadrosu için 298 kişi, Temizlik kadrosu için 647 kişi alınacak. Başvurular İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabilecek. Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, İŞKUR kaydı olması, kamu haklarından mahrum edilmemesi, erkek adayların askerlikle ilişiği olmaması, en az okur yazar olunması (iş ilanına göre değişkenlik gösterebilir), herhangi bir engel durumu olmaması, belirlenen ilana göre belirli yaş aralığında olunması, kurumun talep ettiği yerde ikamet ediliyor olması gibi genel şartların ve özel şartların taşınması gerekiyor.