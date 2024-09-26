İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

İŞKUR’da geçtiğimiz aylarda sona eren TYP programının akabinde başlatılan yeni çalışmalar kapsamında yeni bir işçi alma sisteminin devreye girdiği belirtildi. Özellikle de okulların açılması ile okullarda görevli eksikliğinin ortaya çıkması ile birlikte gündeme çıkan İUP konusu, İŞKUR bünyesinde geçici çalışma sistemine dahil olmak isteyen kişilerce merakla araştırılıyor. Konu İU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından verilen müjdede iş arayan vatandaşlar için yeni bir kapı aralandı. İŞKUR tarafından hayata geçirilen İşgücü Uyum Programı (İUP), iş arayanların daha aktif bir şekilde iş başvurularının değerlendirileceği belirtildi.

İŞKUR İUP KİMLERİ KAPSIYOR

Özellikle de okullara personel alımı açıklaması akabinde gündeme tekrardan çıkan İUP i-ön sırada kadınlar, gençler ve dezavantajlı grupları kapsarken, geçici istihdam kapsamında tüm çalışmak isteyenlerin başvuru yapabileceği belirtilmiş bulunuyor. Yukarıdaki bahsi geçen gruplara İUP sayesinde eğitim akabinde i başı yapma fırsatı sunulduğu belirtilmiş bulunuyor.

İUP NEDİR?

İŞKUR tarafından düzenlenen İUP, işsiz bireylerin iş hayatına daha kolay adapte olmalarını hedefleyen bir eğitim programı olarak bilinmekteyken, düzenlenen program kapsamında başvuru yapanlara mesleki ve kişisel eğitimlerin yanı sıra İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri de verilmektedir.

İUP KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR

Türkiye vatandaşı olan ve 18 yaşını geçen kişilerin başvuru yapabileceği İUP programı için bazı özel şartlar da aranmaktadır. Yaşlılık veya malullük aylığı almamak ve program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde programın fiilen başlayacağı tarihe kadar işverenin çalışanı olmamak şartları ile birlikte belirlenen hane gelir şartının tamamlanması gerekmektedir.

İUP MAAŞLARI NE KADAR?

İUP kapsamında katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği, finansal okuryazarlık, iş arama becerileri gibi konularda çeşitli eğitimler verileceği program kapsamında belirtilmiş bulunuyor. Programın 140 gün boyunca sürdürüleceği ve toplamda 10 ayda tamamlanacağı belirtilirken, program süresince katılımcılara günlük olarak 566,73 TL ödenmektedir. Katılımcılar için gerekli sosyal güvenlik primleri devlet tarafından karşılanırken, iş bulma konusunda destek sağlanmaktadır.

İUP BAŞVURULARI NEREDEN YAPILMAKTADIR

İUP başvuruları, ALO 170 hattı veya İŞKUR internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir.

İUP ÇALIŞMA ALANLARI

İUP katılımcıları, programda edindikleri bilgi ve beceriler doğrultusunda;

• Engelli, yaşlı ve hasta bakımı

• Çocuk bakımı

• Tarımsal üretim

• Ağaçlandırma

• Temizlik ve bakım hizmetleri gibi birçok alanda çalışma imkanı bulabileceği belirtilmiş bulunmaktadır.